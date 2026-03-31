كم سجل الكيلو الآن؟.. سعر الفراخ البيضاء اليوم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 31 مارس 2026 12:37 مساءً - شهدت أسواق الدواجن في مصر، تحركات ملحوظة في الأسعار، حيث سجل سعر الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 31 مارس 2026 انخفاضًا ملحوظًا خلال التعاملات الصباحية سواء في بورصة الدواجن أو داخل الأسواق، بينما حافظت الفراخ الساسو على استقرارها داخل المزارع، كما تراجعت أسعار البيض الأحمر والأبيض وفقًا لآخر تحديثات السوق.

سعر الفراخ البيضاء اليوم في مصر

انخفض سعر كيلو الفراخ البيضاء ليسجل نحو 73 جنيهًا داخل "بورصة الدواجن"، بينما يصل سعره للمستهلك في الأسواق إلى حوالي 83 جنيهًا.

أسعار الفراخ اليوم في الأسواق المصرية

• استقرت أسعار الفراخ الحمراء "الساسو" داخل المزارع، حيث تراوح سعر الكيلو بين 105 و106 جنيهات، فيما يباع للمستهلك بأسعار تتراوح بين 115 و116 جنيهًا للكيلو.

• تراوح سعر كيلو البانيه في الأسواق ما بين 231 و240 جنيهًا، ويختلف السعر حسب المنطقة ومستوى العرض والطلب.

• وصل أيضًا متوسط سعر كيلو الفراخ "البلدي" للمستهلك 124 جنيها، وذلك مع تسجيل الأسعار من 100 جنيه إلى 150 جنيهًا للكيلو حسب المنطقة وجودة الذبح.

• بلغ سعر كرتونة البيض "الأحمر" نحو 110 جنيهات بالجملة، لتصل إلى المستهلك بسعر يقارب 120 جنيهًا، مسجلة انخفاضًا قدره 5 جنيهات.

• سجلت كرتونة البيض "الأبيض" نحو 105 جنيهات في الجملة، بينما تباع للمستهلك بحوالي 115 جنيهًا، بانخفاض مماثل قدره 5 جنيهات.