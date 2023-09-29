انت الان تتابع خبر النبتة التي اذهلت الجميع وحيرتهم .. بذور صغيرة معجزة مفعولها سحري هترجعك شباب حتى لو عمرك كان فوق ال90 عام والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - قم بتسخين المكونات على النار لمدة 10 دقائق، مع التحريك المستمر.

3. بعد ذلك، قم بإزالة الوعاء من النار واتركه يبرد قليلاً.

4. بعد أن يبرد الخليط قليلاً، قم بفصل أوراق الغار وإزالتها من الوعاء.

5. قم بإضافة كبسولة فيتامين E وملعقة من جل الصبار وملعقة من زيت الزيتون إلى الخليط.

6. قم بخلط المكونات جيداً حتى تتجانس.

7. ضع الخليط في زجاجة محكمة الإغلاق واحفظه في الثلاجة لمدة 24 ساعة.

8. بعد مرور 24 ساعة، قم بتطبيق الخليط على الوجه والرقبة واليدين.

9. قم بتدليك البشرة بلطف لمدة 5-10 دقائق.

10. اترك الخليط على البشرة لمدة 30 دقيقة ثم اغسله بالماء الفاتر.

11. قم بتكرار هذه العملية مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

باستخدام خليط بذور الكتان للتجاعيد بشكل منتظم، ستلاحظ تحسناً كبيراً في مظهر بشرتك وتقليل التجاعيد وعلامات الشيخوخة. كما يمكنك استخدام هذا الخليط للتخلص من التجاعيد في مناطق أخرى من الجسم مثل اليدين والرقبة. جربها الآن واستمتع ببشرة شابة ومشرقة!

يترك الخليط حتى يستمر في الغليان لمدة 5 دقائق. ثم يتم تصفية الخليط وهو ساخن باستخدام المصفاة. بعد ذلك، يتم إضافة الفيتامين وزيت الزيتون وجل الصبار إلى الخليط. يجب تقليب المكونات حتى تمتزج مع بعضها البعض ويصبح القوام كريمي متجانس. يتم حفظ الخليط في برطمان نظيف محكم الغلق.

للاستخدام، يجب تنظيف وتجفيف البشرة جيداً أولاً. ثم يتم وضع كمية من الخليط على البشرة. يترك الخليط لمدة تتراوح ما بين 15 إلى 20 دقيقة. بعد ذلك، يتم تنظيف البشرة من الخليط باستخدام الماء الفاتر. ويجب عدم وضع الخليط في حال حدوث حساسية للجلد تجاه المكونات.