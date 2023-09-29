انت الان تتابع خبر علماء أمريكيون يبتكرون جهازا جديدا يلغي حاجة مرضى السكري لحقن الأنسولين.. والكشف عن طريقة عمله!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تمكن علماء أمريكيون مؤخراً من ابتكار جهاز جديد يمكن زرعه في جسم المرضى ويتيح لهم التخلص من حقن الأنسولين التي تعتبر ضرورية لعلاج مرضى السكري من النوع الأول. يعتبر هذا الاختراع الجديد من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا خطوة هامة في مجال الطب وتقنية الأجهزة الطبية.

يعتمد هذا الجهاز الجديد على توليد كمية غير محدودة من الأكسجين، والتي تستخدم لحقن الخلايا الحية المنتجة للأنسولين في جسم المريض. ويتم توليد الطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيل الجهاز من خلال ظاهرة تسمى "الاقتران الحثي الرنيني".

يتم نقل الطاقة الكهربائية من ملف مغناطيسي موجود خارج الجسم، والذي يمكن ارتداؤه كرقعة على الجلد، إلى هوائي صغير ومرن داخل الجهاز. وهذا يسمح بنقل الطاقة بشكل لاسلكي وفعال.

يقول الدكتور دانييل أندرسون، أستاذ الهندسة الكيميائية في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا: "يمكن أن نعتبر هذا الجهاز كجهاز طبي حي يعتمد على خلايا بشرية تنتج الأنسولين، بالإضافة إلى نظام دعم حيوي إلكتروني".