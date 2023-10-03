انت الان تتابع خبر كيد النساء الجبار. سعودي طلب من زوجته أن تنقص القليل من وزنها فانتقمت منه بطريقة مرعبة لا تخطر على بال انسان وجعلته يبيع ما فوقه وما تحته لمراضاتها والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تم الكشف عن ردة فعل غير متوقعة من قبل زوجة رجل بعد أن طلب منها أن تفقد وزنها. وفي رسالة تم تداولها بشكل واسع، أكد الرجل أن زوجته قررت مغادرة المنزل لمدة سنة بسبب طلبه الذي كان يهدف لإلهامها لفقدان الوزن. وبذل الرجل جهودًا كبيرة لإعادتها وإقناعها بالعودة، حتى قام بالاعتذار عن خطأه.

وقد أرسل الرجل لزوجته هدية قيمتها 10 آلاف، وأيضًا قام بإرسال مصروف شهري بقيمة 3 آلاف لمدة 6 أشهر أثناء تواجدها في بيت أهلها. ومع ذلك، لم تكن هناك أي نتائج إيجابية، حيث اكتشف الرجل أن زوجته كانت تسافر برفقة أهلها وكان يرسل لها المال للسفر دون أن تعلم بأنه كان شريكًا في هذه التجربة. وللأسف، لم تعبر الزوجة عن رغبتها في العودة أو عدم رغبتها في العودة، مما يشكل المشكلة الحقيقية في هذا الوضع.