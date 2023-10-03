انت الان تتابع خبر خذوا حذركم قبل فوات الأوان.. مشروبات متوفر بكل بيت ترفع نسبة السكر في الدم وتدمر هرمون الإنسولين فوراً .. تعرف عليها واحمي نفسك؟! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - يمكن أن تؤدي تناول بعض المشروبات إلى زيادة حادة في مستوى الجلوكوز في الدم وارتفاع نسبة السكر في الدم بشكل خطير.

ارتفاع نسبة السكر في الدم هو عامل مسبب لمرض السكري من النوع 2، ولا يظهر أي أعراض خارجية. لا يؤذيك، وفقًا لموقع eatthis.تقدر مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية أن 96 مليون بالغ في الولايات المتحدة يعانون من مرحلة ما قبل السكري، و 80٪ منهم غير مدركين لذلك. وهذا هو السبب في أهمية الفحص، وفي عام 2022، قللت الجمعية الأمريكية لمرض السكري العمر الموصى به للفحص بمقدار 10 سنوات، لذا يجب على جميع البالغين الذين تبلغ أعمارهم 35 عامًا وأكثر أن يحصلوا على الفحص الآن.

قالت مولي واجمان، أخصائية مرض السكري المعتمدة ورئيسة الأنشطة السريرية، "ما يخيفني أكثر بشأن ارتفاع مستوى السكر في الدم هو أن بعض المشروبات المفضلة لديك يمكن أن تسبب فسادًا حقيقيًا في دمك، حيث يمكن لبعضها أن يرفع مستوى الجلوكوز تمامًا مثل الحلويات العالية الكربوهيدرات والحلويات المحملة بالسكر والمعجنات والخبز الأبيض والأرز والحبوب المصنعة الأخرى."

حذرت واجمان من أن المشروبات التي تحتوي على سكر مضاف هي أكثر خطورة من الطعام، لأن السائل يتم امتصاصه بسرعة وسهولة أكبر، وتشمل هذه المشروبات:

1- الصودا والشاي الحلو: المشروبات الغازية وغيرها من المشروبات التي تحتوي على سكر مضاف ضارة لمستوى السكر في الدم.

وجدت دراسة أجريت على أكثر من 300 ألف شخص ونُشرت في مجلة رعاية مرضى السكري أن الأشخاص الذين يشربون مشروبًا أو مشروبين يوميًا مع إضافة السكر لديهم خطر أعلى بنسبة 26٪ للإصابة بمرض السكري من النوع 2 مقارنة بأولئك الذين شربوا أقل من حصة واحدة شهريًا. كذلك الأمر بالنسبة للشاي الحلو فقد لا تتمكن من تخمين كمية السكر المضاف في المشروبات المُعلن عنها بشدة.

مشروبات القهوة السكرية: في هذه الحالة، لا تكمن المشكلة في القهوة نفسها. تحتوي القهوة السوداء بدون سكر على الكثير من مادة البوليفينول المفيدة. ومع ذلك، إذا أضفت شرابا حلوا وكريمة إلى قهوتك ، فسيحولون المشروب إلى ما يعادل علبة صودا حلوة.

شرب المشروبات التي تبدو صحية فقط ولكنها ليست كذلك: بعضهم يقول "مشروب طاقة طبيعي بالكامل" ، "عصير طبيعي 100٪" ، "مصنوع من فواكه عضوية". لكن هذه مجرد حيل لن يقع بها جسدك.

واجمان تقول إن مشروبات الطاقة الشعبية والمشروبات الرياضية وشاي الأعشاب تحتوي دائمًا على كمية كبيرة من السكر المضاف، مما يجعلها حلوة. وبالتالي، إذا كان المشروب يحتوي على السكر، فلن يجعله الثلج أكثر صحة. ومع ذلك، يعتقد بعض الأشخاص أن القهوة المثلجة الحلوة أو أي مشروب مثلج آخر في يوم حار هو خيار قابل للتطبيق لأولئك الذين يتطلعون إلى التحكم في نسبة السكر في الدم.

تحذر كاتي توماشكو، أخصائية التغذية في سبورتنج سمايلز، من أن شرب العصائر التي تحتوي على الحليب يمكن أن يكون صعبًا ويؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم، وذلك بسبب وجود شراب الأغاف أو العسل فيها. وعليك أيضًا أن تأخذ في الاعتبار أن حليب البقر يحتوي على سكر طبيعي يسمى اللاكتوز، وهو يجب أن يضاف إلى إجمالي كمية السكر التي تتناولها.

يقول ديفيد بريندان، المدرب الشخصي المعتمد في Start Rowing، إنه على الرغم من عدم وجود سكر في كوب من الويسكي أو أي مشروب كحولي آخر، إلا أن العديد من الخلطات التي تضاف إلى الكوكتيلات تحتوي على السكر.