انت الان تتابع خبر تقضي على السرطان وتمنع مرض السكري..اطعمة بها السر اللهي لن تتوقعها!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشفت هدير المقرحي كانسر كوتش وأخصائي التغذية العلاجية، عن الأطعمة المناسبة لمرضى السرطان، والأطعمة التي يجب الابتعاد عنها.

وقالت خلال لقاء لها مع قناة "mbc" أن مرضى السرطان عليهم الابتعاد عن اللحوم المصنعة والتي تحتوي على مواد حافظة. لافتة إلى ضرورة استشارة الطبيب لتحديد نوعية ومقدار الطعام لأن نسبة المرض تختلف من شخص إلى آخر.

وأشارت إلى أن السيدات المصابات بسرطان الثدي يجب عليهن تعويض الجسم بالمعادن والفيتامينات، ولابد من تناول كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة والمياه والابتعاد عن الدهون المهدرجة، وتناول الزيوت الصحية مثل زيت الزيتون، وتناول المكسرات والأسماك الغنية بالأكسدة والفيتامينات، وتناول الزبادي يوميا.

وأشارت إلى أن ممارسة الرياضة ضرورية لأنها تحسن الحالة النفسية وتنشط الجسم، مشيرة إلى أنه يمكن ممارسة الرياضة بعد فترة من تناول العلاج والتغذية السليمة.