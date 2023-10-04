انت الان تتابع خبر غلبت عُلا الفارس .. اتفرج المذيعة الجديدة الحسناء التي ظهرت اليوم على قناة الجزيرة بملابس جريئة وتفاصيل جسدها بارزة أثارت جنون الشباب !! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تداول مغردون على مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو يوثق إطلالة إحدى المذيعات على شاشة قناة الجزيرة، حيث انتقدوا الملابس القصيرة والضيقة التي ارتدتها وكشفت الكثير من مفاتن جسدها، خصوصاً خلفيتها التي وصفوها بالبارزه.

المذيعة التي ظهرت بالفيديو المتداول، هي اللبنانية “روعة أوجيه”، وظهرت وكانت ترتدي تنورة قصيرة تبرز بعض ملامح جسمها، وهو ما اثار ضجة بين اوساط رواد مواقع التواصل الإجتماعي.من هي روعة أوجيه؟

روعة أوجيه، مذيعة لبنانية، ولدت عام 1984 في مدينة طرابلس، وتخرجت من كلية الإعلام من الجامعة اللبنانية، وحائزة على ماجيستير في الإعلام من جامعة البلمند في لبنان،

وعلى ماجيستير في الجيوسياسة من المعهد الفرنسي للجيوسياسة التابع لجامعة باريس.عملت روعة أوجيه في بداية مسيرتها الإعلامية كصحفية في قناة فرانس24، من عام 2010 إلى 2012، ثم عملت مقدمة أخبار في ذات القناة من 2012 إلى عام 2014.انتقلت روعة أوجيه إلىقناة الجزيرة في عام 2014، وعملت مقدمة أخبار في القناة حتى عام 2019، وتحولت بعد ذلك لتقديم “برنامج بكسر التاء” على قناة الجزيرة أيضاً.