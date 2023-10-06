خطوات بسيطة وستقضي على السكر من الجذور ولن تحتاج الى الانسولين بعدها ابدا!!

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الرياض - روايدا بن عباس - حدد موقع AE24 مجموعة من العادات غير المتوقعة التي قد تتسبب بارتفاع السكر في الدم، وأوضح أنه يمكن أن يرتفع مستوى السكر في الدم بسبب الأنشطة اليومية غير المهمة، ويمكن للأشياء التي لا يمكن توقعها أن يكون لها مثل هذا التأثير الجذري، واستعرض بعض هذه الأسباب غير

المتوقعة، بحسب ما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا: عدم تناول وجبة الإفطار كثرة القهوة التعرض لأشعة الشمس قلة النوم اللثة والجفاف