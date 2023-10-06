انت الان تتابع خبر فضيحة كبرى لمذيعة حسناء نسيت ترتدي ملابسها السفلية وعندما بدأت تقرأ نشرة الأخبار عكس زجاج الطاولة صورتها من الاسفل فأنكشف المستور امام الكاميرا والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - وقعت مذيعة حسناء في ورطة حقيقية أثناء البث المباشر، حيث نسيت ترتدي ملابسها الداخلية وعندما بدأت النشرة باعدت بين ساقيها وعكس زجاج الطاولة صورتها من الأسفل فانكشف جسدها وظهر المستور.

تعرضت مذيعة نشرة الاخبار الإيطالية ​كوستانزا كالابريز لموقف محرج أثناء قراءتها لنشرة الأخبار، مباشرةً على الهواء، حيث انها لم تنتبه أن الطاولة التي تجلس خلفها من الزجاج، ليحدث ما لم تتوقعه.

حيث أن المذيعة باعدت بين ساقيها عكس زجاج الطاولة صورتها فأنكشف جسدها وظهر المستور على الهواء.فيديو المذيعة الإيطالية انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي بشكل كبير، وسط تعليقات ساخرة وانتقادات لاذعة، وطالبها الكثير من المتابعين أن تنتبه لملابسها الداخلية في المرة المقبلة.