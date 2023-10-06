انت الان تتابع خبر خذوا حذركم لم يتبقى إلا القليل.. نهاية عام 2023 ستكون مخيفة ومحزنة للغاية ليلى عبد اللطيف تحذر الجمهور وتكشف ماسيحدث بعد اسابيع قليلة!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - زادت شهرة الفلكية الشهيرة ليلى عبد اللطيف بعد تحقق العديد من توقعاتها في الفترة الأخيرة. فقد تنبأت بحدوث زلزال في تركيا وسوريا مؤخرًا، وهذا ما حدث بالفعل. ولم تكتفِ الفلكية اللبنانية بتلك التوقعات المرعبة التي تطلقها من حينٍ لآخر، بل كشفت عن تنبؤات جديدة وحذرت الجميع من ما سيحدث في بقية عام 2023.

وجهت ليلى عبد اللطيف تحذيرًا للمواطنين في معظم دول العالم، ونصحتهم بتخزين الغذاء والدواء، حيث كشفت عن وباء سيخلق أزمة في إمدادات اللحوم وسيضرب المواشي والدواجن. وتحدثت أيضًا عن كوارث ستضرب ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وتتسبب في سقوط آلاف الضحايا.

وتوقعت ليلى عبد اللطيف قطع شبكات الإنترنت لفترة زمنية محدودة في أغلب دول العالم بسبب حدث ما، وتعرض أحد رؤساء العالم لكمين مسلح أو انقلاب عسكري ومصيره سيكون غامضًا. كما تنبأت بأن نهاية عام 2023 ستكون محزنة من خلال اغتيال شخصية قيادية بارزة، وإيقاف التعليم في عدة مدارس وجامعات حول العالم بسبب انتشار وباء جديد وخطير. وتوقعت أيضًا تعرض رئيس المجلس السيادي في السودان عبدالفتاح البرهان لعملية اغتيال.