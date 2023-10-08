انت الان تتابع خبر شابة سعودية حسناء تفجرها بوقاحة صادمة وتكشف بجراءة لماذا يتسابق الرجال على الزواج من بنات العشرين.! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - فتاة سعودية تكشف السبب الصادم لإقبال الرجال على الزواج من بنات بالعشرين

في مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، كشفت فتاة سعودية عن السبب الصادم لإقبال الرجال على الزواج من الفتيات في سن العشرين. وقد أثارت هذه المعلومات صدمة واستغراب الكثيرين، حيث لم يكن يخطر على بال أحد أن هناك مشكلة معينة يواجهها الشباب في الزواج من النساء في هذا العمر.

تحدثت الفتاة في الفيديو عن معاناة جيل الثلاثين من البنات فيما يتعلق بتأخر الزواج، ونظرة المجتمع للزواج من هذا العمر. وأشارت إلى أن الشباب يفضلون الزواج من الفتيات في سن العشرين وأصغر، وهذا ما يسبب صدمة للكثير من النساء الثلاثينيات.

قامت الفتاة في الفيديو بتوجيه رسالة قوية ومؤثرة حول قضية زواج الرجال من الفتيات في سن العشرين. تعبر الفتاة عن استيائها واستغرابها من هذه الظاهرة التي تشهدها المجتمعات العربية، حيث يتزوج الرجال من الفتيات الصغيرات في العمر بغض النظر عن الفارق الكبير في السن بينهما.

تسائلت الفتاة عن سبب هذا الاقبال الكبير على الزواج من الفتيات الصغيرات، رغم وجود فتيات أكبر سناً وأكثر تجربة واستعداداً للزواج. وأشارت إلى أن بعض الرجال يتشدقون بأن الفتاة الصغيرة هي الأفضل، ويقومون بتقديم أعذار واهية مثل أنها أكثر فهماً وعقلاً وتستحق الاهتمام.

عبّرت الفتاة عن دهشتها من سلوك الرجال الذين يتزوجون من الفتيات الصغيرات وبعد ذلك يندمون، ويعترفون بأنهم كانوا يجب عليهم التفكير بجدية واختيار شريكة حياتهم من بين النساء الأكبر سناً. وأعربت عن تهنئتها للفتيات الأصغر سناً منها بزواجهن، وتساءلت عن السبب وراء هذا الاقتناع الذي يجعلها تشعر بالفخر بأنها أكبر منهن بخمس سنوات.

حثت الفتاة في هذا الفيديو المجتمع على التفكير في هذه القضية وفهم الأسباب وراء هذا الاقبال الكبير على زواج الرجال من الفتيات في سن العشرين. ومن المؤكد أن هذه المعلومات ستثير الكثير من النقاشات والتفكير في المجتمع السعودي والعربي بشكل عام.