انت الان تتابع خبر البشرية اخيراً تنتصر..الكشف عن دواء جديد لمرضى ضغط الدم أظهر فعالية في الشفاء التام..لن تصدق ماهو!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشفت وسائل إعلام أجنبية عن ظهور نوع جديد من أدوية علاج ارتفاع ضغط الدم أملا بالشفاء للعديد من ‫المرضى.

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ووفق أخصائي الطب الوقائي لأمراض القلب، والمدير ‫المشارك لمركز أمراض ضغط الدم في مستشفى كليفلاند كلينك لوك لافين تتمثل طريقة عمل ‫عقار لوروندروستات في تقليل إنتاج الجسم لهرمون ألدوستيرون، الذي تفرزه ‫الغدة الكظرية بهدف المساعدة في تنظيم ضغط الدم من خلال التحكم بمستويات ‫الصوديوم والبوتاسيوم في الدم.

‫ووفق وكالة الأنباء "الألمانية" فإن عقار لوروندروستات أظهر فعالية ملموسة في خفض ضغط دم المرضى المرتفع، بصورة آمنة. ‫وتُظهر المؤشرات بأنه قد يكون مفيدا لمرضى ارتفاع ضغط الدم المرتبط ‫بالسمنة.