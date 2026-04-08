وزير التخطيط: أهمية قصوى لتمكين القطاع الخاص في مجالات الابتكار الرقمي

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 8 أبريل 2026 04:06 مساءً - أكد الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الدولة تضع في صميم توجهاتها إتاحة مساحة كبرى للقطاع الخاص، خاصة في مجالات تعظيم القطاع الخاص في تمويل البنية الأساسية وريادة الأعمال.

وشدد الوزير على الأهمية القصوى لتطوير نُظم البيانات وتجويدها باعتبارها حجر الأساس لأية عملية تخطيط فعّالة إلى جانب تحسين منظومة الحوكمة، وبناء القدرات المؤسسية، لضمان كفاءة التنفيذ وتحقيق الأهداف التنموية.

جاء ذلك، في سياق استقبال وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، تشيتوسي نوجوتشي، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في مصر، لبحث آليات التعاون المشترك في ملفات الطاقة، والتحول الرقمي، وتطوير نُظم البيانات، بما يدعم مسارات التنمية المستدامة.

وتناول اللقاء استعراضا لجهود الحكومة المصرية من خلال “اللجنة المركزية لإدارة الأزمة” برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة. وركزت المباحثات على الحفاظ على مرونة الخطط التنموية ومستهدفات النمو رغم حالة عدم اليقين العالمي، وذلك عبر اتخاذ إجراءات على المديين: القصير والمتوسط، لتعظيم دور القطاع الخاص، وتعزيز الانضباط المالي وتسريع وتيرة التنمية الاقتصادية الشاملة.

وخلال اللقاء، أوضح الدكتور أحمد رستم أن الحكومة تتعامل مع الوضع الحالي بوضوح وحسم، مؤكدًا استمرار الدولة في التكيف مع التقلبات الجيوسياسية للحفاظ على الزخم الاقتصادي المُحقق. لقد أشار وزير التخطيط إلى اتخاذ خطوات استباقية لتحسين الأوضاع، مستفيدا في ذلك من الإصلاحات المنفذة خلال السنوات الماضية.

من جانبها، أعربت تشيتوسي نوجوتشي عن تقدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لالتزام الحكومة المصرية القوي بتعزيز أجندة الإصلاح، مشيدةً بقدرة الدولة على التركيز على الأولويات الفورية دون فقدان البوصلة نحو الرؤية طويلة المدى.

واختتمت نوجوتشي بالتأكيد على أن البرنامج يعمل منسقا تكامليا لدعم الوزارات المصرية، وفي مقدمتها وزارة التخطيط، لتعزيز عمليات التخطيط الوطني، ودعم برامج وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.

