انت الان تتابع خبر مأساة موجعة وصدمة كبرى..أجهزة الامن القطرية بسرعة تلقي القبض على”فيصل القاسم” .. وقناة الجزيرة توقفه عن العمل بعد ارتكابه هذا الفعل دون خجل.! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - ذكر موقع "قطر توداي" أن السلطات الأمنية في قطر قد ألقت القبض على المذيع الشهير في قناة الجزيرة، فيصل القاسم. ووفقًا للموقع، قامت قناة الجزيرة بتوقيف القاسم عن العمل بناءً على أوامر عليا.

ونقل الموقع عن مصادر أمنية أن القاسم قد انتقد قناة الجزيرة لعدم تغطيتها لإقالة رئيس الوزراء القطري، مما تسبب في حرج للقناة ولقطر نفسها.

وكانت وسائل الإعلام القطرية قد أعلنت سابقًا أن الأمير تميم بن حمد آل ثاني قد أصدر أمرًا بتعيين خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيسًا لمجلس الوزراء.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية "قنا" أن "الأمر الأميري رقم 2 يقضي بتعيين الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيسًا لمجلس الوزراء"، خلفًا لعبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني الذي قدم استقالته للأمير.

وأضافت الوكالة أن "الأمر الأميري سيتم تنفيذه والعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره، وسيتم نشره في الجريدة الرسمية".