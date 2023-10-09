الشعب المصري على موعد مع كارثة دموية والدماء ستصل الى الركب أشد 1000 مرة من كارثة ليبيا وزلزال المغرب..؟!

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الرياض - روايدا بن عباس - تم تداول فيديو مصور على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي يصف بشكل كارثي جفاف نهر النيل الأزرق في السودان، مع توجيه رسالة لمصر حول تدهور الأمور.

وقد تصدر هاشتاج "سد النهضة" قائمة التريند في مصر خلال الساعات الماضية، بعد أن أعلنت وزارة الموارد المائية والري المصرية انتهاء جولة المفاوضات الثانية في أديس أبابا يومي 23 و24 سبتمبر، ولم يتحقق أي تقدم يذكر، بل وشهدت إثيوبيا تراجعًا عن بعض الاتفاقات التي تم التوصل إليها في سياق العملية التفاوضية.

يظهر في الفيديو مواطن سوداني يتحدث عن نهر النيل الأزرق وهو يعاني من جفاف واضح، ويشير المواطن السوداني إلى أن سد النهضة هو السبب وراء ذلك، حيث يظهر الطمي الأسود في النهر بعد جفافه.نشر عدد كبير من المصريين خلال الساعات الماضية العديد من المنشورات التي تشدد على ضرورة أن تتصدى مصر لحل أزمة سد النهضة في ظل تعنت إثيوبيا في عدم التوصل إلى حلول مرضية.