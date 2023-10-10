انت الان تتابع خبر شاب سعودي ينتقم من اصدقائه بطريقة مرعبة بعد ان قاموا بغدره بطريقة شيطانية!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - نشرت وزارة الداخلية، قصة أحد المحكوم عليهم في قضايا مخدرات؛ كشف خلالها كيف تسبّب طمعه في جمع الأموال من خلال تجارة المواد المُخدرة، في تدمير حياته وحرمانه من أهله بعد دخوله السجن.

وظهر الشاب خلال روايته قصته وهو نادمٌ على ما سبّبه لنفسه ولأسرته؛ مختصراً ما حدث فيها، بقوله " الشلة هي اللي دمرتني المخدرات دمرتني وضيّعتني من أهلي والدنيا حسيت بندم وإني ما استفدت ولا شي".

كشف السجين تفاصيل لحظة القبض عليه، حيث قال أن أحد الأشخاص اتفق معه على شراء مخدرات منه، لكن خلال تسليمه الجرعة المتفق عليها هاجمت فرق مكافحة المخدرات وتم القبض علينا.