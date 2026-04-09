خسائر التحوطات المالية تكبد إكسون موبيل 800 مليون دولار في الربع الأول 2026

دبي - احمد فتحي في الخميس 9 أبريل 2026 08:52 صباحاً - سي إن بي سي _ أعلنت شركة إكسون موبيل، عن تسجيل خسائر كبيرة في الربع الأول من 2026، مشيرة إلى أن الجزء الأكبر يعود إلى توقيت غير ملائم في تسجيل عقود التحوط، وفق تقرير فاينانشال تايمز الأربعاء 8 أبريل.

وقالت الشركة، إن إنتاج النفط والغاز العالمي تراجع بنسبة 6% مقارنة بالربع الأخير من 2025، نتيجة هجمات على منشآت في قطر والإمارات تمتلك فيها حصصاً، ما قد يكلفها بين 400 و800 مليون دولار.

وأضافت أن خسائر التداول الناجمة عن عدم القدرة على تسليم الشحنات المادية المحوطة بعقود مالية ستتراوح بين 600 و800 مليون دولار.

وأكدت الشركة، أن نحو 20% من إنتاجها النفطي والغازي في الشرق الأوسط معرض للخطر، بما في ذلك حصصها في مشاريع الغاز الطبيعي المسال مع “قطر إنرجي” التي تضررت جراء الهجمات الإيرانية.

وأوضح المدير المالي نيل هانسن، أن الخسائر المحاسبية مرتبطة بارتفاع الأسعار، مؤكداً أن العقود ستعود بأرباح لاحقاً، متوقعاً أن يرتفع الربح بين 2.1 و2.9 مليار دولار للربع الأول بسبب صعود أسعار النفط والغاز منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير.

