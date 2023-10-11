انت الأن تتابع خبر أكلات خفيفة هتخليك تنام زي الطفل بسهولة ومن غير ما تحس بأرق ..تعرف عليها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حياتنا المعاصرة المزدحمة، يعتبر النوم جزءًا أساسيًا من الصحة والعافية. ولكن هل فكرت يومًا في كيفية تأثير الطعام الذي نأكله على نومنا؟ الحقيقة هي أن هناك علاقة وثيقة بين الأطعمة التي نتناولها وجودة النوم الذي نحصل عليه. بعض الأطعمة يمكن أن تسبب لنا الأرق وتجعلنا نعاني من ليالي سيئة في النوم، بينما هناك أطعمة أخرى يمكن أن تساعد في تحسين جودة النوم. في هذا التقرير، سنلقي نظرة على 10 أطعمة يمكن

أن تساعدك على النوم الهادئ والمريح. 1. العسل العسل ليس مجرد محلاً للطعام، بل له فوائد كبيرة لجودة النوم. يُفضل خلط قليل من العسل مع الحليب الدافئ أو شاي الأعشاب قبل النوم. يعمل الجلوكوز في العسل على تقليل مستويات الأوركسين، وهو الناقل العصبي الذي يزيد من اليقظة، مما يساعدك على الاسترخاء والاستعداد للنوم. 2. الحبوب الكاملة إذا كنت تعاني من القلق قبل النوم، جرب تناول قطعة من خبز الحبوب الكاملة أو الخبز المحمص. الحبوب الكاملة تساعد في إنتاج الأنسولين، مما يساعد في نقل التربتوفان إلى الدماغ. التربتوفان هو حمض أميني يعمل كمسكن للألم ويساعد في الاسترخاء. 3. الموز الموز غني بالبوتاسيوم، وهو معدن مهم للحصول على نوم عميق. كما يحتوي على التربتوفان

والمغنيسيوم، مما يجعلها فاكهة مهدئة قليلاً تساعدك في النوم. 4. الفاصوليا فيتامينات ب تُستخدم منذ فترة طويلة لعلاج الأرق والقلق. إذا كنت تبحث عن مصدر طبيعي لفيتامين ب، جرب الفاصوليا. تحتوي الفاصوليا على كمية قليلة من فيتامينات ب المختلفة. 5. الألبان الألبان مصدر طبيعي للتربتوفان الذي يساعد في تحفيز النوم. محتوى الكالسيوم في الألبان يعزز تأثير التربتوفان ويساعد في الاسترخاء. 6. المكسرات حفنة صغيرة من المكسرات تعتبر وجبة خفيفة ممتازة قبل النوم. تزيد المكسرات من مستوياتالسيروتونين في الدماغ، وهو هرمون يساعد على الاسترخاء. كما أنها مصدر رائع للمغنيسيوم والتربتوفان. الجوز وبذور

الكتان وبذور اليقطين وبذور عباد الشمس هي بعض الخيارات المفضلة. 7. الشوفان الشوفان هو مصدر طبيعي لهرمون الميلاتونين الذي يلعب دورًا هامًا في تنظيم دورة النوم والاستيقاظ في الجسم. إذا كنت تحتاج إلى وجبة خفيفة قبل النوم، فجرب تناول وعاء صغير من دقيق الشوفان أو كعكة الشوفان الصحية. 8. الحمص الحمص يساعد على تناول كميات أقل من الطعام ويحتوي على نسبة عالية من فيتامين ب 6، الذي يلعب دورًا مهمًا في إنتاج السيروتونين، وهو هرمون الشعور بالسعادة الذي يساعد على الاسترخاء. 9. الخضر الورقية الخضر الورقية تحتوي على مستويات عالية من الكالسيوم، الذي يساعد في إنتاج هرمونات النوم. إذا كنت تبحث عن وجبة خفيفة مالحة ومقرمشة قبل النوم، فقم بتحضير

بعض رقائق الكرنب للحصول على وجبة خفيفة تساعد على النوم. 10. الزبادي وأخيرًا، الزبادي يمكن أن يكون الوجبة المثالية قبل النوم. إذا كنت بحاجة إلى وجبة خفيفة ومهدئة، جرب وعاءًا صغيرًا من الزبادي مع القليل من الإضافات المفضلة لديك. يحتوي الزبادي على الكالسيوم الذي يعزز تأثير التربتوفان والميلاتونين، مما يساعدك على الاسترخاء والنوم بسرعة. .