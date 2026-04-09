أسعار الدواجن اليوم في مصر الأربعاء 8 أبريل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 9 أبريل 2026 12:29 مساءً - شهدت أسعار الدواجن في مصر اليوم الأربعاء 8 أبريل 2026 حالة من الاستقرار النسبي مع انطلاق التعاملات الصباحية، وذلك بعد سلسلة من الارتفاعات المحدودة التي سجلتها الأسواق خلال الأيام القليلة الماضية، ويأتي هذا الهدوء في ظل متابعة مستمرة من المواطنين، نظرًا لاعتماد الدواجن والبيض كأحد أهم مصادر الغذاء اليومية داخل معظم المنازل المصرية.

ويرى مراقبون أن هذا الاستقرار الحالي لا يعكس حالة دائمة في السوق، بل يرتبط بانخفاض مؤقت في الطلب نتيجة فترة الصوم، حيث تتراجع معدلات الاستهلاك بشكل ملحوظ، وسط حالة من الترقب لما بعد الأعياد التي عادة ما تشهد زيادة كبيرة في الإقبال على الشراء.

أسعار الفراخ البيضاء والساسو والبلدي والبيض في مصر اليوم للمستهلك

سجلت أسعار الدواجن اليوم مستويات متقاربة مع الأيام الماضية، حيث بلغ سعر الفراخ البيضاء نحو 81 جنيهًا في المزرعة، بينما وصل سعرها إلى 91 جنيهًا للمستهلك، كما سجلت الفراخ الساسو 111 جنيهًا في المزرعة و121 جنيهًا في الأسواق.

وفيما يخص الفراخ الأمهات، فقد سجلت 76 جنيهًا داخل المزارع و86 جنيهًا للمستهلك، بينما جاءت أسعار الفراخ البلدي عند 118 جنيهًا في المزرعة و128 جنيهًا في الأسواق، أما أسعار البيض، فقد سجلت كرتونة البيض الأحمر 112 جنيهًا في المزرعة و122 جنيهًا للمستهلك، في حين بلغ سعر كرتونة البيض الأبيض 107 جنيهات في المزرعة و117 جنيهًا في الأسواق.

وتعكس هذه الأسعار حالة من الاستقرار النسبي، مع استمرار وجود فروق سعرية بسيطة نتيجة تكاليف النقل واختلاف مناطق التوزيع، بالإضافة إلى تفاوت هوامش الربح بين التجار.

توقعات بارتفاع أسعار الدواجن في مصر بعد الأعياد

تشير التوقعات إلى احتمالية ارتفاع أسعار الدواجن في مصر خلال الفترة المقبلة، خاصة مع اقتراب أعياد الأقباط، والتي تشهد عادة زيادة ملحوظة في معدلات الطلب على الفراخ والبيض، ومن المرجح أن تبدأ الأسعار في التحرك بشكل تدريجي مع عودة النشاط الشرائي بعد انتهاء فترة الصوم.

ارتفاع تكلفة الأعلاف في السوق المصري

يعاني قطاع الدواجن في مصر من ضغوط مستمرة نتيجة ارتفاع تكلفة الأعلاف ومستلزمات الإنتاج والطاقة، وهو ما جعل السوق أكثر حساسية للتغيرات الموسمية مقارنة بالسنوات الماضية، وتؤدي هذه العوامل إلى تسارع وتيرة تقلب الأسعار مع أي زيادة في الطلب، ما يدفع العديد من المستهلكين إلى اتخاذ قرار الشراء المبكر لتجنب أي زيادات مفاجئة متوقعة خلال الأيام المقبلة.