أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 8 أبريل 2026 في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 9 أبريل 2026 12:29 مساءً - شهدت أسعار الكتاكيت في السوق المحلية تباينًا ملحوظًا خلال تعاملات صباح اليوم الأربعاء 8 أبريل 2026، وفقًا لآخر تحديثات بورصة الدواجن، وسط حالة من الترقب بين المربين والتجار مع استمرار التغيرات اليومية في الأسعار التي تؤثر على تكلفة الإنتاج وحركة السوق.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم الأربعاء 8 أبريل 2026

تراوح سعر الكتكوت الأبيض، الأكثر تداولًا في الأسواق، بين 20 و29 جنيهًا للكتكوت الواحد، بحسب التحديثات الصباحية المعلنة، ويعكس هذا النطاق السعري استمرار حالة عدم الاستقرار النسبي نتيجة تغيرات العرض والطلب، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الأعلاف ومدخلات الإنتاج.

كما سجل سعر الكتكوت الأبيض "قطعان" نحو 20 جنيهًا في آخر تحديث، ما يوضح وجود فروق سعرية داخل نفس الفئة وفقًا للجودة ومصدر الإنتاج.

أسعار الكتاكيت الساسو والبلدي اليوم في بورصة الدواجن

سجلت أسعار الكتاكيت الساسو اليوم مستويات تراوحت بين 11 و12 جنيهًا، بينما جاءت أسعار الساسو بيور بين 12 و13 جنيهًا، مع استقرار نسبي مقارنة بالأيام الماضية.

في المقابل، استقر سعر الكتكوت البلدي عند 10 جنيهات، ليظل الخيار الأقل تكلفة للمربين.

كما تراوحت أسعار كتاكيت الجيل الثاني بين 12.5 و13.5 جنيه، وسجلت كتاكيت روزي بيور نفس النطاق السعري، ما يعكس تقاربًا واضحًا بين هذه الأنواع.

أسعار كتاكيت الشركات اليوم الأربعاء في مصر

شهدت أسعار كتاكيت الشركات تفاوتًا ملحوظًا، حيث سجل كتكوت القاهرة للدواجن 32 جنيهًا، وهو الأعلى سعرًا، بينما بلغ سعر كتكوت نيوهوب إيجيبت والوطنية والعناني نحو 30 جنيهًا.

وسجل كتكوت شركة الوادي 27 جنيهًا، فيما بلغ سعر كتكوت نيوجين 29 جنيهًا، وسجل كتكوت القصبي 23 جنيهًا.

أما كتاكيت مكة المكرمة، فقد سجلت 20 جنيهًا للكتكوت الأبيض و15 جنيهًا للساسو، لتوفر خيارات متنوعة تناسب مختلف احتياجات المربين.

ويؤكد متعاملون أن أسعار الكتاكيت تظل مرتبطة بعدة عوامل رئيسية، أبرزها أسعار الأعلاف، وحجم الطلب، وتكاليف التشغيل، إلى جانب التغيرات الموسمية، مع توقعات باستمرار التذبذب خلال الفترة المقبلة.