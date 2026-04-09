هبوط حاد بعد إعلان وقف إطلاق النار.. سعر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 9 أبريل 2026 12:29 مساءً - شهدت أسعار النفط العالمية تراجع ملحوظ خلال تعاملات اليوم عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين مع إيران في خطوة هدأت من حدة التوترات الجيوسياسية التي كانت تضغط على الأسواق خلال الفترة الماضية.

سعر النفط اليوم بعد وقف إطلاق النار

تراجعت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي بنسبة كبيرة وصلت إلى نحو 18% ليسجل قرابة 92.60 دولارًا للبرميل فيما انخفضت عقود خام برنت بنسبة تقارب 6% لتصل إلى حوالي 103.40 دولارًا للبرميل، ويعكس هذا التراجع السريع استجابة الأسواق لأي مؤشرات تهدئة في المنطقة، خاصة مع أهمية الشرق الأوسط في إمدادات الطاقة العالمية.

ورغم هذا الانخفاض فإن أسعار النفط لا تزال عند مستويات مرتفعة مقارنة بما كانت عليه قبل تصاعد الأحداث الأخيرة ما يشير إلى استمرار حالة الحذر في الأسواق وترقب المستثمرين لأي تطورات جديدة قد تؤثر على الإمدادات أو حركة التجارة العالمية.

سعر السوق في الأسواق المالية

في المقابل أظهرت الأسواق المالية إشارات إيجابية حيث ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 2.4% وهو ما يعكس حالة من التفاؤل بين المستثمرين بعد تراجع احتمالات التصعيد العسكري وعودة الأمل في الحلول الدبلوماسية التي قد تسهم في استقرار الاقتصاد العالمي.