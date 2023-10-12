انت الان تتابع خبر الأخبار العاجله اتأكدت بشكل رسمي وهام.. ناسا تعلن رسميا حقيقة قطع الإنترنت بسبب العاصفة الشمسية!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - انتشرت في الآونة الأخيرة شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري، تزعم أن الإنترنت سينقطع على مستوى العالم بسبب تأثير العاصفة الشمسية التي ستضرب الأرض خلال هذا الشهر، ولكن هل هذه الأنباء صحيحة؟ وما هي حقيقة العاصفة الشمسية؟.حقيقة قطع الإنترنت بسبب العاصفة الشمسية.

وفي هذا الصدد قامت ناسا، الوكالة الأمريكية لأبحاث الفضاء، بنفي كل ما يتم تداوله عن انقطاع الإنترنت، وأكدت أنه لا يوجد أي خطر من حدوث ذلك، وأضافت أنها هي المصدر الوحيد للحصول على المعلومات الموثوقة عن الظواهر الفضائية، وأن كل ما يتم نشره من مصادر أخرى غير رسمية هو مجرد ادعاءات لا أساس لها من الصحة.

وبحسب ناسا، فإن العاصفة الشمسية التي ستحدث خلال شهر أكتوبر هي من الفئة G2، وهي عبارة عن انبعاث كتلي إكليلي من سطح الشمس، يحمل معه جزيئات مشحونة تصل إلى الأرض بعد يوم أو يومين، وهذه الظاهرة طبيعية ولا تشكل خطورة كبيرة على كوكبنا، إلا أنها قد تسبب بعض التغيرات في المجال المغناطيسي للأرضوالتي قد تؤثر بدورها على بعض المجالات مثل شبكات الكهرباء والأقمار الصناعية.

والاتصالات.ولكن هذه التأثيرات لا تصل إلى حد قطع الإنترنت على مستوى العالم، كما يزعم بعض المروجين للشائعات، فالإنترنت هو شبكة متكاملة من ملايين الأجهزة والخوادم والكابلات والأقمار التي تتبادل المعلومات بشكل مستمر، ولا يمكن قطعها بسهولة، وإذا حدث أي خلل في بعض جزء من هذه الشبكة، فإن باقي الأجزاء ستستمر في عملها بشكل.

طبيعي.ولذلك، فإن ناسا تطمئن المستخدمين إلى ألا يصدقوا مثل هذه الشائعات،وأن يتحققوا من المصادر الرسمية قبل نشر أي معلومة عن العاصفة الشمسية أو غيرها من الظواهر الفضائية، وتدعوهم إلى متابعة موقعها الإلكتروني وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي للحصول على آخر التحديثات والصور والفيديوهات عن الفضاء والشمس والأرض.