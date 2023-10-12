انت الان تتابع خبر شبابك سيعود .. ملعقه واحدة من الخليط السحري هترجعلك شبابك من جديد حتى لو عمرك فوق ال70..حربيها ومش هتندمي!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - لا شك أن جمال البشرة وشبابها أحد أهم الأولويات التي تحرص عليها السيدات، وذلك لرغبتهم الكبيرة في الوصول إلى أكبر نسبة من الجمال، ولكن تعوق بعض مشاكل البشرة تلك الرغبة مثل الكلف والتصبغات والبقع الداكنة والهالات السوداء،والتي تحتاج إلى تكلفة مادية كبيرة للتخلص منها، لذلك تلجأ الكثيرات إلى البحث عن طرق طبيعية غير مكلفة للتخلص من تلك المشاكل، ومن أبرز تلك الوصفات هي سيروم الترمس للبشرة.

سيروم الترمس للبشرة

اثبت ذلك الخليط فاعلية كبيرة في القضاء على مشاكل البشرة المختلفة، مثل الهالات السوداء تحت العينين والتصبغات الشمسية الناتجة عن التعرض لأشعة كذلك يساعد على التخلص من الكلف بطريقة فعالة، كما ان اهم ما يميز ذلك الخليط أنه لا يحتاج إلى أي تكلفة تذكر، فقط سوف تحتاجين إلى المكونات الآتية لتحضيره:ملعقتين كبيرتين من الترمس المر المطحون.

ملعقة واحدة من الحناء البيضاء.

ملعقة من مسحوق النشا.ملعقة واحدة من زيت العرقسوس.

4 ملاعق من الحليب الدافئ.

خطوات التحضير

يتم تحضير سيروم الترمس للبشرة بالطريقة الآتية:

ضعي كلا من النشا والترمس المطحون والحناء البيضاء في وعاء صغير وتقليبهم جيداً، ثم أضيفي إليهم الحليب الدافئ مع التقليب حتى تمتزج المكونات، بعد ذلك أضيفي زيت العرقسوس إلى الخليط مع التقليب حتى يصبح القوام كريمي، ثم يحفظ الخليط في برطمان نظيف محكم الغلق.سيروم الترمس للبشرة

خطوات الاستخدام

يستخدم سيروم الترمس للبشرة بالطريقة الآتية:تنظيف البشرة بالماء الفاتر، ووضع كمية من الخليط عليها مع التدليك،

ويترك لمدة 20 دقيقة حتى يجف تماما، قبل أن يتم تنظيفه بالماء الفاتر، مع ضرورة ترطيب البشرة بكريم مرطب بعد الانتهاء، كما ينصح بتجنب استخدام الخليط في حال ظهرت أي أعراض للحساسية.