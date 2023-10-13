انت الان تتابع خبر كارثة مرعبه لا تبقي ولا تذر..العرافة ليلى عبد اللطيف تحذر شعب هذه الدول من مفاجأة مدوية ستحدث خلال الأيام القادمة وستجعل الكثير يبكون مثل لأطفال!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - توقعت العرافة اللبنانية الشهيرة "ليلى عبد اللطيف" أن تشهد الفترة القادمة كارثة مرعبة ومفاجئة ستحدث في معظم دول العالم ونشرت ليلى عبد اللطيف أحدث توقعاتها عبر قناتها على موقع "يوتيوب"، حيث توقعت اغلاق مطارات الكثير من دول العالم بسبب حدث مفاجئ سيحدث خلال الفترة القادمة.

وقالت العرافة المشهورة بإسم "سيدة التوقعات" : "مطارات بعض دول العالم ستشهد مرحلة إغلاق وتوقف الرحلات الجوية، وهذه الإجراءات ستسبب حالة من الهلع والقلق بين الأشخاص".وأضافت: "العالم سيغلي بسبب وقوع حدث عالمي، بالإضافة إلى أن عدد من الدول ستعلن حالات الطوارئ وتستعد لمواجهة تداعيات هذا الحدث".

أوضحت العرافة: "سوف تتجه أنظار وسائل الإعلام بشكل مفاجئ إلى منطقة الشمال بلبنان وسنرى الجيش اللبناني متواجد بقوة ويتعامل مع هذا الحدث".وتابعت: "سنشهد رحيل رجل دين معروف بطريقة مؤسفة وغير متوقعة في لبنان، وأحد الأعلامين المعروفين سيصاب بحادث مؤسف".وواصلت: "سيشهد العالم عملية اغتيال على أرض أحد المطارات، وستكون ضحية هذا الاغتيال إحدى الشخصيات المعروفة والبارزة".

وأضافت: "ستظهر في الأيام القادمة أجسام غريبة في سماء لبنان وعدد من الدول العربية"، وفقًا للسيدة ليلى عبد اللطيف، رجلة الأعمال والمتنبئة اللبنانية-المصرية. ولدت في 17 يناير 1958، واشتهرت بتوقعاتها المثيرة للجدل. على الرغم من عدم تحقق العديد من توقعاتها، إلا أن هناك بعض التوقعات التي تحققت، مما جعل العديد من وسائل الإعلام تلقبها بـ "سيدة التوقعات".