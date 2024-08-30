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رياض - احمد صلاح - مرض السكري ليس مجرد مشكلة صحية شائعة، بل يصيب ملايين الأشخاص حول العالم، وقد تظهر بعض العلامات والأعراض على البشرة والجلد التي يمكن أن تنبهك لوجود هذا المرض أو لمضاعفاته المحتملة.

يقول الدكتور سعيد شلبي

استشاري الباطنة والكبد، إليك ثلاثة علامات تظهر على الجلد تشير إلى ارتفاع مستوى السكري في الجسم:

ضعف العضلات.

زيادة الحساسية للمس.

مشاكل في الهضم.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تظهر بعض العلامات الأخرى على البشرة تشير إلى اعتلال الأعصاب السكري أو مضاعفات أخرى لمرض السكري، ومن بين هذه العلامات:

بقع داكنة على الجلد، والتي تعرف باسم داء السكري السمني وتظهر عادة على الرقبة أو الإبطين أو الفخذين.

سماكة الجلد وتصبح قاسية، خاصة في أسفل الساقين.

تقرحات القدم التي لا تلتئم بسهولة.

هناك أيضًا بعض العلامات الجلدية الأخرى التي يمكن أن ترتبط بمرض السكري، مثل جفاف الجلد والحكة، والإصابة بالعدوى الفطرية مثل سعفة القدم، وإبطاء عملية التئام الجروح.

ومن النصائح الطبية المهمة للتعامل مع مرض السكري: