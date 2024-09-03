انت الأن تتابع خبر لفقدان الوزن في أسبوعين.. عشبة بسيطة جبارة موجودة في كل مطبخ تقضي على الكرش المتدلي وتتقص الوزن بشكل كبير والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الفلفل الحار: يحتوي على مركب الكبساسين، الذي يحسن عملية التمثيل الغذائي، وحرق المزيد من السعرات الحرارية ويقلل من الشعور بالجوع، ويخلص الجسم من الدهون المتراكمة، ما يؤدي إلى فقدان الوزن الزائد.

الحلبة:

تساعد على زيادة الشعور بالشبع، وتقليل كمية الطعام التي يتم تناولها على مدار اليوم، ما يعمل على حرق الدهون والسعرات الحرارية الزائدة في الجسم.

الجينسنغ:

يُساعد على حرق الدهون المتراكمة في الجسم والتخلص من الوزن الزائد، فهو يحارب السمنة ويمنع تكوين الدهون في الجسم، كما أنه يؤخر امتصاص الدهون في الأمعاء.

الجيمنيما:

تحتوي هذه العشبة على حمض الجمنازيوم، الذي يقلل الرغبة الشديدة في تناول السكر، مما يساعد على كبح الشهية، وحرق الدهون المتراكمة في الجسم وبالتالي فقدان الوزن.

الثوم:

يُساعد على حرق دهون الجسم بشكل فعال، والتخلص من الوزن الزائد.

الهندباء:

تعمل على تحفيز عملية التمثيل الغذائي، والقضاء على عسر الهضم والانتفاخات، وتزيد من معدل حرق الدهون، ما يتسبب في إنقاص الوزن.

اعشاب لتنحيف البطن

خل التفاح:

من أفضل الأعشاب التي تعمل على حرق دهون البطن يوازن مستويات الأس الهيدروجيني في المعدة ما يمنح بطن مسطح خالي من الدهون.

البقدونس يعمل على تحسين عملية الهضم، التخلص من السوائل المتراكمة في الجسم، طرد الدهون والسعرات الحرارية الزائدة، ما يُساعد على فقدان الوزن خاصة في منطقة البطن

الأوريجانو:

يُساهم في تحسين عملية الهضم، تحفيز حركة الأمعاء، ما يزيد من معدل حرق دهون البطن وفقدان الوزن الزائد.الكركديه: من الأعشاب منخفضة السعرات الحرارية، التي لها دور فعال في تحفيز عملية التمثيل الغذائي، حرق الدهون وفقدان الوزن بشكل ملحوظ.

أعشاب للتخسيس بدون رجيم

الشاي الأخضر:

من أهم الأعشاب الفعالة في التخسيس بدون رجيم، حيث يعمل على حرق الدهون والتخلص من الوزن الزائد، ويمكن تناوله بمفرده أو إضافته إلى المشروبات الأخرى.

البابونج: