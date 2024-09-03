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لفقدان الوزن في أسبوعين.. عشبة بسيطة جبارة موجودة في كل مطبخ تقضي على الكرش المتدلي وتتقص الوزن بشكل كبير

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رياض - احمد صلاح - الفلفل الحار: يحتوي على مركب الكبساسين، الذي يحسن عملية التمثيل الغذائي، وحرق المزيد من السعرات الحرارية ويقلل من الشعور بالجوع، ويخلص الجسم من الدهون المتراكمة، ما يؤدي إلى فقدان الوزن الزائد.

الحلبة:

  • تساعد على زيادة الشعور بالشبع، وتقليل كمية الطعام التي يتم تناولها على مدار اليوم، ما يعمل على حرق الدهون والسعرات الحرارية الزائدة في الجسم.

الجينسنغ:

  • يُساعد على حرق الدهون المتراكمة في الجسم والتخلص من الوزن الزائد، فهو يحارب السمنة ويمنع تكوين الدهون في الجسم، كما أنه يؤخر امتصاص الدهون في الأمعاء.

الجيمنيما:

  • تحتوي هذه العشبة على حمض الجمنازيوم، الذي يقلل الرغبة الشديدة في تناول السكر، مما يساعد على كبح الشهية، وحرق الدهون المتراكمة في الجسم وبالتالي فقدان الوزن.

الثوم:

  • يُساعد على حرق دهون الجسم بشكل فعال، والتخلص من الوزن الزائد.

الهندباء:

  • تعمل على تحفيز عملية التمثيل الغذائي، والقضاء على عسر الهضم والانتفاخات، وتزيد من معدل حرق الدهون، ما يتسبب في إنقاص الوزن.

 اعشاب لتنحيف البطن

خل التفاح:

  • من أفضل الأعشاب التي تعمل على حرق دهون البطن يوازن مستويات الأس الهيدروجيني في المعدة ما يمنح بطن مسطح خالي من الدهون.
  • البقدونس يعمل على تحسين عملية الهضم، التخلص من السوائل المتراكمة في الجسم، طرد الدهون والسعرات الحرارية الزائدة، ما يُساعد على فقدان الوزن خاصة في منطقة البطن

 الأوريجانو:

  • يُساهم في تحسين عملية الهضم، تحفيز حركة الأمعاء، ما يزيد من معدل حرق دهون البطن وفقدان الوزن الزائد.الكركديه: من الأعشاب منخفضة السعرات الحرارية، التي لها دور فعال في تحفيز عملية التمثيل الغذائي، حرق الدهون وفقدان الوزن بشكل ملحوظ.

أعشاب للتخسيس بدون رجيم

الشاي الأخضر:

  • من أهم الأعشاب الفعالة في التخسيس بدون رجيم، حيث يعمل على حرق الدهون والتخلص من الوزن الزائد، ويمكن تناوله بمفرده أو إضافته إلى المشروبات الأخرى.

البابونج:

  • من الأعشاب الخالية من السعرات الحرارية، التي تُساعد على حرق الدهون وفقدان الوزن الزائد.
أحمد صلاح

أحمد صلاح

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