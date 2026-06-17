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بقيمة (8) ملايين جنيه.. ضبط عددا من قضايا الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

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بقيمة (8) ملايين جنيه.. ضبط عددا من قضايا الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

بقيمة (8) ملايين جنيه.. ضبط عددا من قضايا الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 17 يونيو 2026 02:18 مساءً - استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق اخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد، فقد أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (8) ملايين جنيه.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية. 

 

هيثم هارون

الكاتب

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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