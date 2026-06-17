طقس الأربعاء.. ارتفاع الرطوبة ورياح مثيرة للأتربة والأرصاد تحذر من زيادة الإحساس بالحرارة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 17 يونيو 2026 01:24 مساءً - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة اليوم الأربعاء 17 يونيو 2026، مشيرة إلى استمرار الأجواء الحارة على أغلب أنحاء الجمهورية، مع ارتفاع نسب الرطوبة ونشاط للرياح على عدد من المناطق.

وأوضحت الهيئة أن ارتفاع معدلات الرطوبة سيؤدي إلى زيادة الإحساس بدرجات الحرارة عن القيم المسجلة في الظل بنحو درجة إلى درجتين مئويتين، ما يزيد من الشعور بحرارة الطقس خلال ساعات النهار.

وأضافت أن البلاد ستشهد نشاطاً للرياح على فترات متقطعة بسرعة تتراوح بين 30 و40 كيلومتراً في الساعة، خاصة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى، فيما قد تكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر.

كما أشارت الهيئة إلى وجود فرص ضعيفة لتكوّن بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، قد يصاحبها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.



حالة الطقس اليوم

وتوقعت الهيئة أن يسود طقس معتدل الحرارة ورطب خلال ساعات الصباح الباكر، بينما يكون حاراً رطباً نهاراً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وشديد الحرارة على جنوب البلاد، في حين يسود طقس معتدل ورطب ليلاً على أغلب الأنحاء، ومائل للحرارة على جنوب الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة

القاهرة الكبرى: العظمى 34 درجة مئوية، والصغرى 23 درجة.

الوجه البحري: العظمى 33 درجة، والصغرى 22 درجة.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 28 درجة، والصغرى 21 درجة.

السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 30 درجة، والصغرى 21 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 36 درجة، والصغرى 21 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 41 درجة، والصغرى 26 درجة.

ودعت الهيئة المواطنين إلى توخي الحذر خلال فترات الذروة، خاصة في المناطق الجنوبية، مع الإكثار من شرب المياه وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة.