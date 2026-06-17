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مجلس الوزراء: محور اللواء عمر سليمان شريان حيوى لتعزيز شبكة الطرق بالإسكندرية

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مجلس الوزراء: محور اللواء عمر سليمان شريان حيوى لتعزيز شبكة الطرق بالإسكندرية

مجلس الوزراء: محور اللواء عمر سليمان شريان حيوى لتعزيز شبكة الطرق بالإسكندرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 17 يونيو 2026 02:18 مساءً -  

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفوجراف، سلط من خلاله الضوء على مشروع محور اللواء عمر سليمان بمحافظة الإسكندرية، في إطار جهود الدولة المستمرة لتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق والمحاور المرورية، ودعم البنية التحتية بما يواكب خطط التنمية الشاملة.

 

 

ويأتى المشروع ضمن خطة الدولة نحو التوسع في إنشاء محاور مرورية جديدة تسهم في رفع كفاءة شبكة الطرق، وتحسين جودة التنقل، ودعم خطط التنمية العمرانية والتوسع الحضري، بما يعزز من القدرة على استيعاب الزيادة في الحركة المرورية، ويحقق سيولة مرورية أكبر بالمنطقة.

 

 

 

واستعرض الإنفوجراف أبرز تفاصيل المشروع، والذي يعد نقلة نوعية لاستيعاب الكثافة المرورية بين الطريق الصحراوي والطريق الدولي الساحلي، ويمتد بطول 20 كم، ويربط بين طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، ومطار الإسكندرية الدولي، ومدينة برج العرب، والساحل الشمالي الغربي، بما يجعله شريانًا مروريًا مهمًا لدعم الحركة في المنطقة.

 

 

 

وأوضح الإنفوجراف، أن المشروع تضمن إنشاء طريق مزدوج بعرض 6 حارات مرورية في كل اتجاه، مع تنفيذ جزيرة وسطى وأكتاف جانبية، إلى جانب إنشاء 4 كباري علوية، وكوبريين أعلى مسار القطار الكهربائي السريع، و5 كباري سطحية فوق المجاري المائية، فضلًا عن تنفيذ أعمال تغطية مصرف فلسطين بطول 2.3 كم.

أحمد زيدان

الكاتب

أحمد زيدان

محرر اخبار محترف يكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي ومتخصص في التغطيه الصحفيه لاخبار الاقتصاد

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