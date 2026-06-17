قراران جمهوريان لدعم الخدمات والتنمية الصناعية.. تخصيص أراضٍ لمشروعات صحية واجتماعية وتوسعة المنطقة الصناعية بالقنطرة غرب

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 17 يونيو 2026 02:18 مساءً -

نشرت الجريدة الرسمية قرارين جمهوريين للرئيس عبد الفتاح السيسي يقضيان بتخصيص أراضٍ لإقامة مشروعات خدمية وصحية بمحافظة قنا، إلى جانب إضافة نحو 140 فدانًا للمنطقة الصناعية بالقنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية، في خطوة تستهدف تعزيز الخدمات العامة ودعم التوسع الصناعي والاستثماري.

وتضمن القرار الجمهوري رقم 237 لسنة 2026 تخصيص عدد من قطع الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح وزارتي الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي، لإقامة مشروعات ذات نفع عام في مراكز أبو تشت ودشنا وفرشوط بمحافظة قنا.

وشملت التخصيصات إقامة مجمع طبي بقرية الكوم الأحمر التابعة لمركز أبو تشت، ووحدتي طب أسرة بقريتي القارة وأبو مناع بحري، بالإضافة إلى مركز لتنمية الأسرة والطفولة بقرية الحاج سلام التابعة لمركز فرشوط، بما يسهم في تطوير مستوى الخدمات الصحية والاجتماعية المقدمة للمواطنين.

كما نص القرار الجمهوري رقم 238 لسنة 2026 على إضافة مساحة تقدر بنحو 139.96 فدانًا إلى المنطقة الصناعية بالقنطرة غرب «منطقة أبو خليفة الصناعية» الواقعة ضمن النطاق الجغرافي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بمحافظة الإسماعيلية.

وأوضح القرار أن المساحة الجديدة ستُستخدم في الأنشطة الصناعية والخدمية وفقًا لأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، بما يدعم خطط التوسع الصناعي وجذب الاستثمارات وتعزيز التنمية الاقتصادية بالمنطقة.

وأكد القرار التزام الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالاعتداد بأي تصرفات أو مراكز قانونية أو ملكيات قائمة على الأرض المضافة قبل صدور القرار، بما يضمن الحفاظ على الحقوق القانونية القائمة وتنظيم عملية التوسع وفق الأطر القانونية المعمول بها.