صنعاء تشهد صراع داخلي خطير وتصفية جماعية لـ24 قيادي حوثي..تفاصيل مفاجأة!!

الرياض - محمد الاطلسي - شهدت العاصمة المحتلة صنعاء، خلال الساعات الماضية، تطورات خطيرة، وسط استمرار الصراع الداخلي بين قيادات مليشيا الحوثي المدعومة من النظام الإيراني.

وافاد مراسل جريدة عكاظ السعودية في اليمن، أحمد عبدالغني الشميري، بتوزيع 24 من القيادات الحوثية الكبيرة على عدد من المستشفيات، جراء إصابتهم بالتسمم، بعد محاولة تصفيتهم بالكامل.

مراسل عكاظ الشميري، قال ان والد أحد القيادات الحوثية، تعرض للقتل في مستشفى القدس العسكري بصنعاء، عقب إقدامه على قتل مشرفين حوثيين، اتهمهم بتسميم ابنه. وفي سياق متصل بصراع الجماعة، أفادت مصادر سياسية بصنعاء، بنشوب خلافات حادة بين قيادات حوثية، على خلفية تشكيلة الوفد الذي يزور العاصمة السعودية الرياض في الأثناء، وذلك قبل يوم الخميس المنصرم.

واوضحت المصادر بأن الخلافات نشبت بعد طلب قيادات حوثية بالذهاب ضمن الوفد، ومن بينها حسين العزي ومحمد علي الحوثي، فكان قرار الحسم، لإيران، التي حددت أعضاء الفريق بيقادة محمد عبدالسلام.

وكانت مصادر مقربة قد كشفت عن الوفد الحوثي، الذي تكون من محمد عبدالسلام، وعبدالملك العجري، ويحيى الرزامي، وحسن الكحلاني، إضافة إلى جلال الرويشان.