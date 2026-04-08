الذهب يرتفع 2.3% بعد إعلان ترامب تعليق العمليات ضد إيران

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 8 أبريل 2026 10:06 صباحاً - _ واصل الذهب اليوم الأربعاء صعوده مع قيام الأسواق بإعادة تقييم المخاطر على المدى القريب، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الموافقة على تعليق القصف والهجمات على إيران لمدة أسبوعين، مما خفف من المخاوف المتعلقة بالتضخم المرتبط بارتفاع أسعار الطاقة.

وبحلول الساعة 23:44 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 2.3% ليصل إلى 4811.66 دولار للأوقية، بعد زيادة قدرها 1.2% يوم الثلاثاء. كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو بنسبة 3.3% إلى 4840.20 دولار.

ويعكس ارتفاع الذهب استمرار تدفق المستثمرين نحو الأصول الآمنة بعد خطوة التهدئة الأمريكية الإيرانية، وهو ما يعزز التوقعات باستقرار أسواق المعادن الثمينة على المدى القريب.

وتراجع الدولار الأمريكي أيضًا اليوم الأربعاء إلى أدنى مستوى له خلال أسبوعين مع بدء التداول في أسواق آسيا، في حين سجلت العملات الكبرى الأخرى ارتفاعًا ملحوظًا بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقته على وقف إطلاق النار مع إيران لمدة أسبوعين.

