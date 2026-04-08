الدولار يهبط لأدنى مستوى في أسبوعين بعد إعلان وقف إطلاق النار مع إيران

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 8 أبريل 2026 10:06 صباحاً - _ تراجع الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء إلى أدنى مستوى له خلال أسبوعين مع بدء التداول في أسواق آسيا، في حين سجلت العملات الكبرى الأخرى ارتفاعًا ملحوظًا بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقته على وقف إطلاق النار مع إيران لمدة أسبوعين.

وجاء صعود العملات كالتالي، حيث ارتفع الين الياباني بنسبة 0.6% ليصل إلى 158.68 ين للدولار، وصعد اليورو 0.7% إلى 1.167 دولار، بينما ارتفع الجنيه الإسترليني 0.7% إلى 1.3385 دولار. وحقق الدولار الأسترالي قفزة بنسبة 1.3% إلى 0.7068 دولار، فيما صعد الدولار النيوزيلندي 1.4% إلى 0.5810 دولار.

ويعكس هذا الأداء في أسواق العملات تحسن ثقة المستثمرين بعد خطوة التهدئة الأمريكية الإيرانية، حيث عززت التوقعات بانخفاض حدة التوترات الجيوسياسية وانعكس ذلك على شهية المخاطرة أمام الأسواق العالمية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الدولار يهبط لأدنى مستوى في أسبوعين بعد إعلان وقف إطلاق النار مع إيران على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.