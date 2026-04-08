الأسهم اليابانية تنتعش بعد إعلان الهدنة بين أمريكا وإيران

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 8 أبريل 2026 10:06 صباحاً - قفز مؤشر نيكي الياباني اليوم الأربعاء بأكثر من أربعة بالمئة، مع تراجع المخاوف الاقتصادية بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقته على وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين مع إيران.

وصعد مؤشر نيكي 225 القياسي بنسبة 4.67% ليصل إلى 55,923.27 نقطة، فيما ارتفع المؤشر الأوسع نطاقًا توبكس بنسبة 3% إلى 3,763.51 نقطة.

ويعكس ارتفاع المؤشرات اليابانية استجابة الأسواق لتراجع أسعار النفط الخام بعد الإعلان الأمريكي، وما أعقبها من هدأة المخاطر الجيوسياسية، الأمر الذي أعاد الثقة في أسواق الأسهم العالمية وأشعل شهية المخاطرة لدى المستثمرين.

