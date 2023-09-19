7 فئات تستحق إقامة دائمة في السعودية...هل أنت منهم.. !!

الرياض - محمد الاطلسي - يحرص عدد كبير من المواطنين والوافدين المقيمين في المملكة العربية السعودية، على الفوز بالإقامة الدائمة فى السعودية بهدف الاستفادة من كافة المميزات التي تُحققها لحاملها؛ إذ تحتل المملكة عدد كبير من المصريين الذي قد يهمهم الأمر، ويسعون الى الحصول عليها باستمرار من أجل استقرار أوضاعهم المعيشية بالبلاد .

وفى هذا السياق ترصد «الوطن» الفئات المستحقة من المقيمين والوافدين للإقامة الدائمة في السعودية، ورابط الحصول عليها، وأبرز المميزات التي يتمتع بها حاملها.

الفئات المسموح لهم الحصول على الإقامة الدائمة في السعودية

وذكر نظام الإقامة السعودي، أنّ رخصة الإقامة الدائمة في السعودية، تمنح لبعض الفئات من المقيمين في المملكة، بموجب تصديق ملكي من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وتضمنت المادة 31 من القانون على تلك الفئات وهي على النحو التالي:

- طلاب وطالبات الأجانب المقيمين في المملكة من أجل طلب العلم.

- الأجانب من الذين سبق لهم التعاقد مع المؤسسات، والوزارات والمصالح الحكومية داخل السعودية.

- المقيمين بجوار الحرمين الشريفين.

- السيدات المتزوجات من السعوديين.

- الموظفين العاملين في السفارات، حاملي جواز السفر الدبلوماسي.

- المزارعون والعاملون بالمنازل والسائقين تحت الكفالة الفردية.

شرط الحصول على الإقامة الدائمة في السعودية

وكشفت المادة 32 من القانون الخاصة بنظام الإقامة، أنّ الإقامة الدائمة في السعودية تمنح لتلك الفئات المذكورة بعد مرور نحو 6 أشهر من دخولهم وإقامتهم في المملكة، إذ أنه خلال تلك الفترة يكونوا تحت رقابة دورية من جانب الجهات السعودية المختصة؛ من أجل التحقق من هدف الحصول على الإقامة

مميزات الحصول على الإقامة الدائمة في السعودية

ويتمتع الحاصلون على الإقامة الدائمة في السعودية على عدد من المميزات:

- اقتناء ممتلكات وعقارات باسم صاحب الإقامة داخل المملكة، لمدة تصل إلى 100 عام تقريبا.

- امتلاك جميع أنواع وسائل النقل داخل المملكة بشكل قانوني.

- الدخول والخروج من السعودية في أى وقت.

- يسمح لحامل الإقامة الدائمة في السعودية ممارسة النشاط التجاري.

- يستطيع حامل الإقامة الدائمة استخراج تأشيرة زيارة الأقارب والأصدقاء الوافدين من الخارج.