ورد الان.. المشاط يكشفُ معلوماتٍ هامة لأول مرة عن نتائج مفاوضات الرياض وصرف المرتبات.. اتفرج

الرياض - محمد الاطلسي - رحَّب رئيسُ المجلس السياسي الأعلى للحوثيين في صنعاء، مهدي المشاط، بنتائج المفاوضات التي توصل إليها وفدُ صنعاء المفاوض في الرياض.

المشاط وفي خطاب عشية ذكرى 21 سبتمبر، عبَّر عن سروره بما نقله الوفدُ المفاوِضُ عن القيادة السعوديّة، مثمِّنًا جهودَ الوساطة العُمانية.

وفيما رحَّب المشاط بنتائج مفاوضات الرياض اشترط وضعَها على موضع التنفيذ.

وأكّـد استعدادَهم لمعالجة أية مخاوف لدى الرياض، وقال رئيس أعلى سلطة في العاصمة اليمنية: إن صنعاءَ لن تكونَ إلَّا مصدرَ خير، داعياً من قال عنهم “الخصوم المحليين” للحوار على أَسَاس قداسة السيادة والاستقلال.

وفي السياق عينِه، وصفت وزارة الخارجية السعوديّة بنتائج المفاوضات التي أجريت مع وفد سلطة صنعاء في العاصمة السعوديّة بحضور الوفد العماني.

ورحَّبت الخارجية السعوديّة بالنتائج التي وصفتها بـ”الإيجابية” للنقاشات الجادة بشأن التوصل إلى خارطة طريق لدعم مسار السلام في اليمن، في إشارة إلى المفاوضات التي عقدت خلال الأيّام الماضية في الرياض بين وفد صنعاء ومسؤولين سعوديّين بوساطة عمانية.

وقال بيان الخارجية السعوديّة أن تلك المناقشات جاءت استكمالاً للقاءات في فترة سابقة وَتم التوصل فيها إلى العديد من الأفكار والخيارات لتطوير خارطة طريق تتوافق عليها كافة الأطراف اليمنية”.

واشاد البيان بمضامين لقاء وزير الدفاع السعوديّ الأمير خالد بن سلمان بوفد صنعاء.