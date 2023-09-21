مواطن سعودي اشترى سيارة من دبي بمبلغ ضخم.. وبعد فترة اكتشف مفاجأة صادمة!!

الرياض - محمد الاطلسي - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثقه مواطن سعودي تحدث فيه عن شراء سيارة مرسيدس إي 250، موديل 2015 أو 2016، على اعتبار أنها نظيفة وماشية قليل، إلا أنه بعد استخدامها فترة وتعطل العداد فجأة، اكتشفوا الغش الذي تعرضوا له.

وقال المواطن في المقطع، أن السيارة بعدما وصلت السعودية من دبي، تم استخدامها استخدام طبيعي جدا، ولكن بعد فترة، وجدوا أن العداد يطفئ ويشتغل، حتى انطفأ العداد بشكل كامل، وعندما ذهبوا لتصليحها، وتم فك العداد، عثروا على "فلتر" صيني، يستخدم في الغش.

وأوضح المواطن، أن هذا الفلتر يستخدم في الغش يركب ذاكرة خارجية تعمل باي باست ويظهر الممشى اللي هو يبغاه، وعندما فسد الفلتر، ضرب معه العداد بالكامل، ووجدوا أن السيارة مشيت أكثر من مليون و600 ألف كيلو متر.