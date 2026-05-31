وزير الخارجية يؤكد تضامن مصر مع لبنان فى اتصال مع رئيس مجلس الوزراء اللبنانى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 31 مايو 2026 10:24 صباحاً - أجرى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اتصالا هاتفيا مع الدكتور نواف سلام رئيس مجلس الوزراء اللبناني للتشاور حول التطورات التي يشهدها لبنان الشقيق.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير عبد العاطي أكد خلال الاتصال أمس السبت على تضامن مصر الكامل مع لبنان الشقيق في مواجهة التحديات الدقيقة الراهنة.

وشدد وزير الخارجية على الموقف المصري الداعي بضرورة انسحاب إسرائيل الكامل من جميع الأراضي اللبنانية، مؤكدا أن المساس بسيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضيه يمثل خرقا صارخا لقواعد للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 1701.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الوزير عبد العاطي أكد على أهمية دعم مؤسسات الدولة اللبنانية، لاسيما الجيش اللبناني، لتمكينها من الاضطلاع بمسؤولياتها في بسط سلطتها وسيادتها على كامل التراب الوطني، مشددا في هذا السياق على ضرورة تحقيق حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية باعتبار ذلك الركيزة الأساسية لحفظ أمن واستقرار لبنان، ومساندة خيار الدولة وصون مقدرات الشعب اللبناني الشقيق.

 

