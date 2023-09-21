السعودية تعلن عن توطين مهنة جديدة ممتلئة بالوافدين

الرياض - محمد الاطلسي - هل تم سعودة مهنة اختصاصي تسويق؟ وما هي واجبات هذه المهنة في السعودية؟ عملت وزارة الموارد البشرية على اتخاذ بعض القرارات للتخلص من المعوقات، والتي تقف في طريق خلق جيل ذو وعي من الشباب، لذا اهتمت بتوطين بعض الأعمال داخل المملكة من ضمن الوظائف المتعددة التي يعمل بها الوافدين، وهذا ما سنعرضه من خلال موقعنا.

هل تم سعودة مهنة اختصاصي تسويق تبعًا للقرار المُعلن من وزارة الموارد البشرية السعودية حول سعودة بعض الوظائف داخل المملكة اعتبرت مهنة اختصاصي التسويق إحدى المهن التي شملها قرار التوطين الذي صدر في السبت 18 ربيع الأول.

هذا بالإضافة إلى كونها من المهن الموجودة في الدليل الإجرائي لتوطين مهن التسويق، ولكن حتى الوقت الحالي لم يتم سعودتها على الرغم من كونها من مهن قرار التوطين، ويبدأ العمل على سعودتها خلال عام 2022م. شروط مهنة اختصاصي تسويق لاحتساب التوطين

وضعت وزارة الموارد البشرية مجموعة من الشروط التي يجب استيفاؤها من قبل السعوديين العاملين في التسويق لاحتسابهم في نسبة التوطين، وتكمن هذه الشروط في النقاط التالية: ألا يقل أجر الموظف عن 5500 ريال، وأن يكون الراتب مسجل في التأمينات الاجتماعية. أن تكون المؤسسة تضم عدد موظفين أكثر من 4. يتم حساب الكسور عند حساب نسبة 30% من العاملين في المنشأة بتقريب كافة الأرقام الأقل من 0.49 إلى 0 والأرقام التي تزيد عن 0.50 إلى الرقم 1.

واجبات مهنة اختصاصي التسويق بالسعودية تعد مهنة اختصاصي التسويق من المهن المهمة التي أصبح لا غنى عنها، فهي تمتلك دور مهم لا تقدر أي مهنة أخرى على القيام به، ونتعرف إلى واجبات هذه المهنة فيما يلي:

وضع الاستراتيجيات التسويقية يعمل أخصائي التسويق على وضع الاستراتيجيات المختلفة لتسويق المنتجات والخدمات، بالإضافة إلى تطوير الخطط لجميع العملاء الداخليين والخارجيين، والعمل على تطوير الموقع الاستراتيجي التنافسي للمؤسسة العامل بها الأخصائي.

بین المللی شناخته شده هستند. يهتم أخصائي التسويق بتصميم جميع الحملات التسويقية في المنشأة، وصياغة الكلمات التسويقية الرئيسية واختيار القنوات المناسبة لإتمام تسويق الخدمات أو المنتجات تبعًا لاستراتيجيات التسويق في المؤسسة. تحليل البيانات يعمل تحليل البيانات في السوق إلى معرفة سلوكيات المستهلكين وعملاء الشركة، بالإضافة إلى معرفة ما يفضلونه من المنتجات لتحسين الخطط والمناهج التسويقية.

إدارة الحملات التسويقية يهتم أخصائي التسويق بمراقبة الحملات التسويقية الخاصة بالشركة التي يعمل بها من أجل تعديل أي أخطاء قد تحدث خلال عملية التسويق عند الحاجة إلى ذلك، بالإضافة إلى أنه يرصد نتائج التسويق للوصول إلى مدى تناسبها لخطط المؤسسة.

مميزات مهنة اختصاصي التسويق في السعودية تتعدد المميزات التي يمكن الحصول عليها عند العمل في مهنة اختصاصي التسويق في المؤسسات المختلفة، حيث إنها تعد أحد الأجزاء المهمة ضمن عملية التسويق، وتتسم هذه المهنة بالمميزات التالية:

الحصول على أرباح عالية. سهولة الحصول على الشهادات في المجال.

العمل في إطار بيئة مريحة.

ضمان مستقبل جيد للمهنة وإمكانية العمل في مجالات تسويق مختلفة.

القدرة على العمل في أي نوع من المجالات.

ارتفاع مستوى المنافسة على مناصب التسويق.

أهم المهن التسويقية المتضمنة في التوطين كما أسلفنا مسبقًا هناك العديد من المهن التسويقية التي شملها قرار التوطين في المملكة العربية السعودية، ومن أبرز هذه المهن ما يلي:

مدير ذكاء الأعمال وأبحاث الأسواق.

أخصائي تسويق.

أخصائي تصوير.

مدير قسم الدعاية والإعلان.

كاتب إعلانات.

محرر.

مدير تسويق.

مصور إعلانات تجارية.

مدير علاقات عامة.

وكيل دعاية وإعلان.

خبير مبيعات تسويقية.

محرر إعلانات.

كم نسبة توطين المهن التسويقية في السعودية؟

يجب ألا تقل عن 30%، بدايةً من الجمعة 29 شعبان 1443هـ. هل مهنة اختصاصي التسويق من المهن الجيدة داخل السعودية؟ نعم، ففي وقتنا الحالي لا توجد أي مؤسسة تخلو من أخصائي تسويق. كيف اعرف المهن المسعودة؟

عبر الاطلاع على القوائم والقوانين التي تضعها المملكة بين الحين والآخر