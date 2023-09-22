سعودية فقدة وعيها خلال مشوار بسيارة أجرة .. وعند استيقاظها كانت المفاجأة الصادمة!!

الرياض - محمد الاطلسي - روى مختص سعودي، حكاية فتاة وقعت ضحية سائق مدمن، وأقام معها علاقة محرمة، خلال مشوار توصيل، عبر أحد تطبيقات التوصيل.

وقال سامي الحمود، مستشار في الإدمان، في برنامج “يا هلا” المذاع على قناة روتانا خليجية، إن الفتاة كانت شاربة مادة لم تجعلها بكامل وعيها، وعندما ركبت مع السائق استغل ذلك وأعطاها مشروب أفقدها الوعي.

وأضاف أن الفتاة وجدت نفسها في مكان ما مع ذلك الشاب وأقام معها علاقة غير شرعية، ولم تستطع تقديم شكوى بالواقعة، لكونها هي من وضعت نفسها في هذا الوضع المشين.

ونصح الحمود، الفتيات بالابتعاد عن المسكرات والمخدرات وعدم شرب أي شيء من شخص مجهول.