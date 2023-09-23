اتفرج.. رجل سعودي يشكي زوجته للقاضي وعندما سأله لماذا لا يطلقها صدم القاضي بجواب صاعق!

الرياض - محمد الاطلسي - عرض برنامج "الراصد"، المذاع على قناة الإخبارية، قصة لزوج ينام خارج منزله ويلجأ للمحكمة بسبب لسان زوجته وشخصيتها الشديدة..

وقال مقدم البرنامج خلال حديثه: "زوج مسكين تقدم بدعوى يطالب المحكمة أن تعاقب زوجته، لأنها سببت له أذى نفسي بسبب التلفظ عليه، وشتمه أمام أولاده، حتى صار لا يجلس في البيت" وضح الرجل في الدعوى، أن زوجته شديدة الشخصية، وما يقدر يحكي معها، خصوصًا أنها وضعت مؤخر بعد الطلاق بقيمة 250 ألف ريال".

وتابع: "الرجل ما عنده طريقة يتخلص من هذا المبلغ إلا بشكوى، وعرض القضية على المصالحة، واستمع المصلح للطرفين، وتمكن من تقريب وجهات النظر، وانتهت القضية انتهت ورجع الزوج وزوجته لبعضهم".