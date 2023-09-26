لأول مرة في التاريخ ..قرار رسمي من السعودية بشان اليمنيين وهذا هو نص القرار !

الرياض - محمد الاطلسي - أعلنت وزارة التعليم السعودية عن قرار يقضي بالسماح بقبول الطلاب اليمنيين في المدارس الحكومية بشكل مجاني.

وذلك بالنسبة للطلاب الذين يحملون هوية تأشيرة زيارة أو هوية زائر.

وبحسب موقع اخبارية سعودية. يأتي هذا القرار كامتداد للموقف السعودي الإنساني تجاه الشعب اليمني في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها اليمنيون بسبب الحرب. ويعكس القرار حرص المملكة على توفير تعليم لجميع الطلاب والطالبات.

يأمل المسؤولون أن يسهم القرار في تخفيف العبء على العائلات اليمنية التي تعيش في المملكة ويتطلب من أبنائها الحصول على التعليم.