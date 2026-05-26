ضبط تشكيل عصابى بالإسكندرية لتزوير المحررات الرسمية والعرفية مقابل مبالغ مالية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 26 مايو 2026 03:30 مساءً - فى إطار مكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام تشكيل عصابى يضم 4 أشخاص "لـ 3 منهم معلومات جنائية ومقيمين بمحافظة الإسكندرية، تخصص نشاطهم الإجرامى فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية، بقصد تحقيق أرباح مالية من المواطنين المتعاملين معهم متخذين من مكتبة كائنة بدائرة قسم شرطة مينا البصل بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وضبط بحوزتهم عدد من الأختام والنماذج المقلدة والمنسوبة لعدد من الجهات الحكومية، الأدوات والأجهزة المستخدمة فى أعمال التزوير، فلاشة محمل عليها دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى، و5 هواتف محمولة.

بمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المُشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.