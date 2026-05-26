وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع استعدادات المحافظات لعيد الأضحى المبارك لضمان استقرار الخدمات العامة ورفع درجة الجاهزية وتحقيق الانضباط

ضبط طن مخدرات ومصرع عنصرين شديدى الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بالغربية

ضبط طن مخدرات ومصرع عنصرين شديدى الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بالغربية

ضبط طن مخدرات ومصرع عنصرين شديدى الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بالغربية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 26 مايو 2026 03:30 مساءً - فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، فقد أكدت معلومات وتحريات قطاعى الأمن العام، ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام بؤر إجرامية بنطاق عدد من المحافظات تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة، بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها.

 

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى، وقد أسفر التعامل عن مصرع عنصرين جنائيين شديدى الخطورة محكوم عليهما بالسجن فى جنايات "إتجار بالمخدرات، سرقة بالإكراه، بلطجة وإستعراض قوة") بنطاق محافظة "الغربية"، وضبط باقى عناصر تلك البؤر، وضبط بحوزتهم قرابة طن من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش، هيدرو ، هيروين ، شابو ، بودر" – عدد من الأقراص المخدرة – 62 قطعة سلاح نارى "9 بنادق آلية ، 25 بندقية خرطوش ، 22 فرد خرطوش ، 2 طبنجة")، هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قرابة (98) مليون جنيه. 

   

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

