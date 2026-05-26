أمن بنى سويف يضبط 6 اعتدوا بالضرب على شخص لخلافات عائلية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 26 مايو 2026 03:30 مساءً - فى إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى، تضرر خلاله القائم على النشر من آخرين لقيامهم بالتعدى على شقيقه بالضرب بإستخدام أسلحة بيضاء وإحداث إصابته ببنى سويف.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 29 إبريل المنقضى تبلغ لمركز شرطة إهناسيا من إحدى المستشفيات بإستقبالها، عاطل "شقيق القائم على النشر"، مصاب بجروح قطعية متفرقة، ومقيم بدائرة المركز، وبسؤاله أقر بتضرره من 3 أشخاص و3 سيدات، لقيامهم بالتعدى عليه بالضرب بإستخدام 2 سلاح أبيض بحوزة إثنين منهم محدثان إصابته المنوه عنها لخلافات عائلية بينهم، وقد تم ضبط 4 من المشكو فى حقهم فى حينه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وعرضهم على النيابة العامة التى تولت التحقيق إعمالاً لشئونها.

وبتاريخ 24 الجارى أمكن ضبط المتهمان الهاربان، شقيق طليقة المجنى عليه، نجل عمه، وتم بإرشادهما ضبط السلاحين المستخدمين فى التعدى، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، لذات الخلافات.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.