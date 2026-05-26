سعر الدولار اليوم الإثنين 25 مايو 2026 بعد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 26 مايو 2026 04:23 مساءً - واصل سعر الدولار اليوم الاثنين 25 مايو 2026 أمام الجنيه المصري مع بداية التعاملات الصباحية استقراره الملحوظ، داخل البنوك العاملة بالسوق المحلية، وذلك بعد موجة تراجع قوية سجلتها العملة الأمريكية بنهاية تعاملات أمس، عقب قرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على حركة سوق الصرف داخل القطاع المصرفي.
سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري
سجل سعر الدولار اليوم داخل البنك الأهلي المصري نحو 52.27 جنيه للشراء و52.37 جنيه للبيع، بعد تراجع بلغ 60 قرشًا مقارنة بمستويات التداول السابقة.
سعر الدولار اليوم في البنوك
- استقر الدولار في بنك مصر عند 52.27 جنيه للشراء و52.37 جنيه للبيع، بانخفاض مماثل قدره 60 قرشًا.
- سجل الدولار داخل بنك القاهرة مستوى 52.27 جنيه للشراء و52.37 جنيه للبيع، متراجعًا بنحو 60 قرشًا.
- ووصل سعر صرف الدولار في بنك الإسكندرية إلى 52.27 جنيه للشراء و52.37 جنيه للبيع، بانخفاض 60 قرشًا.
- أما بنك قناة السويس فسجل الدولار بداخله 52.25 جنيه للشراء و52.35 جنيه للبيع، متراجعًا بقيمة 65 قرشًا.
- بينما بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي عند 52.26 جنيه للشراء و52.36 جنيه للبيع، بانخفاض وصل إلى 56 قرشًا.
- سجلت العملة الأمريكية داخل بنك البركة نحو 52.25 جنيه للشراء و52.35 جنيه للبيع، بعد تراجع بلغ 55 قرشًا.
- استقر الدولار في كريدي أجريكول عند 52.26 جنيه للشراء و52.36 جنيه للبيع، بانخفاض قدره 55 قرشًا.
- وسجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني 52.27 جنيه للشراء و52.37 جنيه للبيع، متراجعًا بنحو 60 قرشًا.
- بينما جاء أعلى سعر للدولار داخل مصرف أبو ظبي الإسلامي عند مستوى 52.28 جنيه للشراء و52.38 جنيه للبيع، بعد انخفاض وصل إلى 65 قرشًا.
0 تعليق