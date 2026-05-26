سعر الدولار اليوم الإثنين 25 مايو 2026 بعد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 26 مايو 2026 04:23 مساءً - واصل سعر الدولار اليوم الاثنين 25 مايو 2026 أمام الجنيه المصري مع بداية التعاملات الصباحية استقراره الملحوظ، داخل البنوك العاملة بالسوق المحلية، وذلك بعد موجة تراجع قوية سجلتها العملة الأمريكية بنهاية تعاملات أمس، عقب قرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على حركة سوق الصرف داخل القطاع المصرفي.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار اليوم داخل البنك الأهلي المصري نحو 52.27 جنيه للشراء و52.37 جنيه للبيع، بعد تراجع بلغ 60 قرشًا مقارنة بمستويات التداول السابقة.

سعر الدولار اليوم في البنوك