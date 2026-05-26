سعر اليورو اليوم الإثنين 25 مايو 2026 في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 26 مايو 2026 04:23 مساءً - شهدت سوق الصرف في مصر تراجعًا في سعر اليورو اليوم الإثنين 25 مايو 2026 أمام الجنيه خلال التعاملات الصباحية، وذلك وفق أحدث تحديثات البنوك العاملة داخل السوق المحلية.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي

سجل سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري مستوى 61.35 جنيه للشراء، و61.52 جنيه للبيع، في ظل متابعة مستمرة لحركة العملات الأجنبية أمام الجنيه.

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية

بلغ سعر اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 60.61 جنيه للشراء و60.89 جنيه للبيع.

وهو نفس المستوى الذي سجله داخل بنك مصر، حيث استقر عند 60.61 جنيه للشراء و60.89 جنيه للبيع.

كما جاء سعر العملة الأوروبية داخل بنك الإسكندرية عند 60.60 جنيه للشراء و60.89 جنيه للبيع، مع حالة من التقارب الواضح في مستويات التسعير بين البنوك الحكومية والخاصة.