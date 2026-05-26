هيئة الإسعاف: تفعيل خطة تأمين احتفالات عيد الأضحى المبارك

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 26 مايو 2026 03:30 مساءً -

أعلن الدكتور عمرو رشيد، رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية، تفعيل خطة تأمين احتفالات عيد الأضحى المبارك بشكل مبكر هذا العام، والتي شهدت انطلاق فعالياتها مع انطلاق أفواج حجيج بيت الله الحرام من المنافذ الجوية والبرية المصرية صوب الأراضي المقدسة، وفي مقدمتها مطار القاهرة الدولي، والذي شهد الدفع بخمس مركبات إسعافية لتأمين الحجيج، مؤكدًا استمرار خطة التأمين ورفع درجة التأهب حتى عودة رحلات حجيج بيت الله الحرام لأرض الوطن بسلام.

وحول مستجدات خطة التأمين لهذا العام، أوضح الدكتور عمرو رشيد أن وضع الخطة استند إلى مراجعة دقيقة لخطة تأمين عيد الفطر المبارك الماضي لاستخلاص النتائج والملاحظات التي تضمنتها الخطة، حيث تبين أن الخط الساخن 123 التابع لهيئة الإسعاف المصرية استقبل أكثر من ستمائة ألف مكالمة خلال فترة عيد الفطر، بمتوسط يومي يقارب 120 ألف مكالمة، وهو الأمر الذي تم وضعه بعين الاعتبار أثناء وضع خطة تأمين عيد الأضحى المبارك، بحيث يتم تشغيل كافة مراكز تلقي وفلترة البلاغات التابعة لهيئة الإسعاف المصرية بكامل طاقتها، لتلافي أي تأخير قد يعوق تقديم الخدمة الإسعافية للمواطن.

وفي ذات السياق، أوضح الدكتور عمرو رشيد أن توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، جاءت لتؤكد على ضرورة انتظام العمل بكافة الخدمات المقدمة لمرضى الغسيل الكلوي وخدمات نقل الأطفال المبتسرين، وعدم تأثرها بتفعيل خطة الطوارئ، مع التأكيد على ضرورة انتظام عمل الأسطول الإسعافي بمعبر رفح البري في إغاثة وإجلاء أشقائنا الفلسطينيين من مصابي قطاع غزة للداخل المصري على مدار فترة عيد الأضحى المبارك.

وحول تفاصيل الخطة، أوضح الدكتور عمرو رشيد أن الهيئة حشدت أكثر من 6000 من أفراد أطقمها الإسعافية لتأمين احتفالات عيد الأضحى المبارك، مدعومين بعدد 1637 مركبة إسعافية، تم وضع أغلب تلك المركبات في وضعية الانتشار الحر، بحيث تتمركز السيارات في أماكن الحشود والكثافات البشرية، سواء في الساحات والمساجد الكبرى كمسجد السيدة نفيسة، وعمرو بن العاص بالقاهرة، والحصري بمدينة السادس من أكتوبر، وخاتم المرسلين بالجيزة، بالإضافة إلى إعادة تموضع السيارات على الطرق والمحاور الرئيسية بالشكل الذي يمكن الأطقم الإسعافية من رصد الحركة المرورية والتدخل في حالات الحوادث، كما تضمنت خطة التأمين توفير تغطية إسعافية لعدد من الشواطئ العامة المنتشرة على الشريط الساحلي للمحافظات المطلة على البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر.

كما أوضح الدكتور عمرو رشيد أن الخطة تضمنت تأمين رواد مترو أنفاق القاهرة الكبرى بعدد 15 نقطة إسعاف ثابتة داخل المحطات، مدعومة بفرق إسعاف مترجلة، بالإضافة إلى نشر 11 لانش إسعاف نهري على طول المجرى الملاحي لنهر النيل بالأقصر وأسوان وإسنا وأسيوط والجيزة والقاهرة والقناطر الخيرية، مدعومين بلانش تدخل سريع لتوفير الدعم اللوجستي وللتزود بالمستلزمات والتجهيزات أثناء الإبحار في النيل بدون الحاجة للرسو على الشاطئ، مع توفير تغطية إسعافية بلانش بحري بمحافظة الإسكندرية.

وحول تجهيزات سيارات الإسعاف، أكد الدكتور عمرو رشيد أنه تم مراجعة كافة التجهيزات الطبية والإسعافية للمركبات على مدار الأسابيع الماضية، والتأكد من سلامة الأجهزة الطبية والحالة الفنية للمركبات، مع التأكد من توافر مخزون من الأدوية والمستلزمات يكفي للتعامل مع كافة الأزمات والكوارث، بالإضافة إلى مراجعة كفاءة عمل شبكات الاتصال اللاسلكية التي تربط أسطول سيارات الإسعاف بغرف القيادة والتحكم، وكذلك التنسيق مع الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة.

بالإضافة إلى انعقاد غرفة الأزمات والطوارئ بمقر رئاسة هيئة الإسعاف المصرية برئاسة الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والتي تتابع وتيرة سير العمل بشكل لحظي لرصد التطورات في كافة أرجاء مصر، وذلك عبر تنسيق تام مع كافة أجهزة الدولة المعنية على مدار أيام عيد الأضحى المبارك.