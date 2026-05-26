ضبط 2 طن مواد بترولية تم تجميعها لبيعها بالسوق السوداء فى نطاق محافظة أسيوط

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 26 مايو 2026 03:30 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية، فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، قيام شخصين بإدارة مخزن غير مرخص بدائرة مركز شرطة أول أسيوط، لتجميع المواد البترولية وحجبها عن التداول بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وضبط بداخل المخزن أكثر من 2 طن مواد بترولية "بنزين ، سولار"، وبمواجهتهما أقر بتحصلهما عليها من سيارة نقل "فنطاس" قيادة سائق مقيم بدائرة مركز شرطة بندر أبنوب، وبرفقته آخر مقيم بدائرة مركز شرطة الفتح "أمكن ضبطهما"، وبمواجهتهما أقرا بتحصلهما على المواد البترولية من إحدى شركات البترول بدائرة مركز شرطة ثان أسيوط لتوزيعها على محطات الوقود بالمحافظة، وإتفاقهما مع القائمان على إدارة المخزن على تسليم الكمية لهما لحجبها عن التداول بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح مادية غير مشروعة يتقاسمونها فيما بينهم.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.