وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع استعدادات المحافظات لعيد الأضحى المبارك لضمان استقرار الخدمات العامة ورفع درجة الجاهزية وتحقيق الانضباط

وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع استعدادات المحافظات لعيد الأضحى المبارك لضمان استقرار الخدمات العامة ورفع درجة الجاهزية وتحقيق الانضباط

هيئة الإسعاف: تفعيل خطة تأمين احتفالات عيد الأضحى المبارك

هيئة الإسعاف: تفعيل خطة تأمين احتفالات عيد الأضحى المبارك

ضبط 2 طن مواد بترولية تم تجميعها لبيعها بالسوق السوداء فى نطاق محافظة أسيوط

ضبط 2 طن مواد بترولية تم تجميعها لبيعها بالسوق السوداء فى نطاق محافظة أسيوط

ضبط تشكيل عصابى بالإسكندرية لتزوير المحررات الرسمية والعرفية مقابل مبالغ مالية

ضبط تشكيل عصابى بالإسكندرية لتزوير المحررات الرسمية والعرفية مقابل مبالغ مالية

ضبط 4 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بالإتجار فى الألعاب النارية وبحوزتهم 3 مليون قطعة

ضبط 4 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بالإتجار فى الألعاب النارية وبحوزتهم 3 مليون قطعة

ضبط طن مخدرات ومصرع عنصرين شديدى الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بالغربية

ضبط طن مخدرات ومصرع عنصرين شديدى الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بالغربية

أمن بنى سويف يضبط 6 اعتدوا بالضرب على شخص لخلافات عائلية

أمن بنى سويف يضبط 6 اعتدوا بالضرب على شخص لخلافات عائلية

استعدادًا لعيد الأضحى المبارك.. مدير أوقاف شمال سيناء يتفقد ميدانيًا الإستعدادات النهائية لساحات الصلاة

استعدادًا لعيد الأضحى المبارك.. مدير أوقاف شمال سيناء يتفقد ميدانيًا الإستعدادات النهائية لساحات الصلاة

الذهب يواصل الارتفاع وسط ترقب تطورات المفاوضات الأمريكية الإيرانية

الذهب يواصل الارتفاع وسط ترقب تطورات المفاوضات الأمريكية الإيرانية

روسيا ترفع دعوى ثانية ضد لائحة أوروبية تتيح استخدام الأصول السيادية المجمدة

روسيا ترفع دعوى ثانية ضد لائحة أوروبية تتيح استخدام الأصول السيادية المجمدة

الرئيسية أخبار مصرية

ضبط 2 طن مواد بترولية تم تجميعها لبيعها بالسوق السوداء فى نطاق محافظة أسيوط

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
ضبط 2 طن مواد بترولية تم تجميعها لبيعها بالسوق السوداء فى نطاق محافظة أسيوط

ضبط 2 طن مواد بترولية تم تجميعها لبيعها بالسوق السوداء فى نطاق محافظة أسيوط

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 26 مايو 2026 03:30 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية، فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، قيام شخصين بإدارة مخزن غير مرخص بدائرة مركز شرطة أول أسيوط، لتجميع المواد البترولية وحجبها عن التداول بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء.

 

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وضبط بداخل المخزن أكثر من 2 طن مواد بترولية "بنزين ، سولار"، وبمواجهتهما أقر بتحصلهما عليها من سيارة نقل "فنطاس" قيادة سائق مقيم بدائرة مركز شرطة بندر أبنوب، وبرفقته آخر مقيم بدائرة مركز شرطة الفتح "أمكن ضبطهما"، وبمواجهتهما أقرا بتحصلهما على المواد البترولية من إحدى شركات البترول بدائرة مركز شرطة ثان أسيوط لتوزيعها على محطات الوقود بالمحافظة، وإتفاقهما مع القائمان على إدارة المخزن على تسليم الكمية لهما لحجبها عن التداول بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح مادية غير مشروعة يتقاسمونها فيما بينهم.

 

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

فاطمة نصر

الكاتب

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

أخبار ذات صلة

0 تعليق