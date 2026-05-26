ضبط 4 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بالإتجار فى الألعاب النارية وبحوزتهم 3 مليون قطعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 26 مايو 2026 03:30 مساءً - إستمراراً لجهود مكافحة جرائم الإتجار فى الألعاب النارية وحيازتها وترويجها، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 4 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، لقيامهم بالإتجار فى الألعاب النارية، وبحوزتهم (قرابة 3 مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام)، وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم المضبوطات بقصد الإتجار، وقيام أحدهم بإدارة مخزن لتصنيع الألعاب النارية بالفيوم وتم ضبط الأدوات المستخدمة فى التصنيع.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.